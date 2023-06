Witte rook over levensduurverlenging kernreactoren Tihange 3 en Doel 4

De energiereus Engie en de Belgische federale regering hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4. Dat meldt het Franse bedrijf zelf. Engie zou 15 miljard euro betalen voor de berging van het kernafval.

Engie en de Belgische federale regering hebben donderdag een tussentijds akkoord ondertekend over de tienjarige levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Het akkoord beoogt een “evenwichtige” spreiding van de risico’s tussen beide partijen en het wegwerken van de onzekerheden rond de verwerking van het kernafval. Dat bericht het persagentschap Belga.

November 2025

Engie en de federale regering stellen alles in het werk om de beide jongste reactoren van ons land herop te starten, waarbij sprake is van een “voorkeurscenario” van november 2025, op voorwaarde dat de regelgeving effectief wordt aangepast zoals aangekondigd. Dat moet de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025-2026 verzekeren. In het andere scenario wordt dat november 2026.

Er wordt een juridische structuur opgezet voor de twee verlengde kernreactoren, waarvan de Belgische staat en Engie paritair eigenaar van worden.

‘Ten minste 23 miljard euro’

Er is ook een forfaitair bedrag vastgelegd voor de toekomstige kosten in verband met de berging en verwerking van het kernafval van alle nucleaire installaties van Engie in ons land. Het gaat om een totaalbedrag van 15 miljard euro.

Dat bedrag komt bovenop de al voorziene bedragen voor de ontmanteling van de kerncentrales. “De totale nucleaire verplichtingen van de Engie-groep ten opzichte van België bedragen ten minste 23 miljard euro”, melden beide partijen in een persbericht.

Lange voorgeschiedenis

“Na verschillende maanden van intense en constructieve dialoog met de Belgische regering zijn we blij met de ondertekening van dit evenwichtige akkoord voor beide partijen”, laat Catherine MacGregor, CEO van Engie, optekenen.

De onderhandelingen met Engie kennen al een lange voorgeschiedenis. Lange tijd leek ons land af te stevenen op een definitieve sluiting van alle kerncentrales in 2025. De oorlog in Oekraïne en de waanzinnige stijging van de energieprijzen zorgden er finaal voor dat ook de groenen hun verzet staakten.

Princiepsbeslissing

In maart vorig jaar sloot Vivaldi daarom een princiepsbeslissing om de jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden, gevolgd door een letter of intent met Engie op 21 juli. In januari van dit jaar volgde dan een eerste concrete deal met het bedrijf, waarin werd bepaald dat Engie alles in het werk zou stellen om beide centrales tegen de winter van 2026-27 te laten draaien.

Dat akkoord was noodzakelijk om meteen een aantal noodzakelijke studies op te starten. Het bevestigde ook dat er een vennootschap wordt opgericht waar de Belgische staat en Engie elk voor de helft in participeren voor de verdere uitbating van de kerncentrales. De toenmalige deal bevatte nog geen concrete bedragen. Een en ander moest immers nog worden uitgeklaard, zoals eventuele steunmechanismen en het plafond voor het kernafval, waar Engie op aandrong.

Wel was er een akkoord over de formule die zou worden gehanteerd voor de berekening van de kostprijs voor de behandeling van het afval. De ontmanteling van de zeven kerncentrales in ons land zou volledig onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen. De Belgische overheid zou enkel tussenkomen voor het afval van de twee centrales voor de tienjarige verlenging.

Geen verrassing

Oorspronkelijk was het de bedoeling de onderhandelingen met Parijs eerder af te kloppen, maar dat was blijkbaar wat optimistisch. Dat er nu toch een akkoord wordt aangekondigd, komt niet als een verrassing. Vorig weekend lekte uit dat er een belangrijke doorbraak was geboekt, met de bedoeling eind deze week af te ronden.

