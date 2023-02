Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu: ‘Het hoofdstuk kernenergie sluiten we af’

Kernenergie maakt geen deel meer uit van de strategie van Engie, zegt voorzitter Jean-Pierre Clamadieu in een exclusief interview met Trends. “We gaan volop voor hernieuwbare energie.”

Engie is een heel kleine nucleaire speler, zeker vergeleken met grote buur EDF, zegt Clamadieu. “In het verleden wilden sommigen van Engie een nucleaire speler maken, maar de Franse overheid (met 33% van de stemrechten ook de grootste aandeelhouder van Engie, nvdr) besliste dat kernenergie voor EDF was. Nu is Engie een kleine speler in een technologie, drukwaterreactoren, die zonder twijfel in de laatste fase van haar levenscyclus zit.

“Je kunt de levensduur van onze kerncentrales verlengen met tien jaar of misschien nog iets meer, maar die centrales hebben een beperkte levensduur. We hebben ook niet geïnvesteerd in andere kernenergietechnologie. We hebben de keuze gemaakt om volop voor hernieuwbare energie te gaan.”

Zodra we een akkoord bereikt hebben, zal de machine van Engie op volle toeren draaien om ervoor te zorgen dat de levensduurverlenging van de kerncentrales zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Jean-Pierre Clamadieu

Hebben de beleggers die strategie al voldoende begrepen? De beurskoers is in verhouding tot de vrij stabiele resultaten behoorlijk laag. Clamadieu: “We geven geen commentaar over de aandelenkoers, maar het is een feit dat we inspanningen moeten blijven leveren om beleggers te overtuigen.

“Sinds de komst van Catherine MacGregor als CEO hebben we al heel veel vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategie. De resultaten zijn zichtbaar. De crisis van 2022 had een grote impact kunnen hebben op onze resultaten, maar Engie is behendig geweest en heeft op een opmerkelijke wijze de stopzetting van Russische toeleveringscontracten van aardgas en de transformatie van het Europese energiesysteem verteerd.”

In België neemt Engie zijn verantwoordelijkheid op voor kernenergie, zegt Clamadieu nog. “Zodra we een akkoord bereikt hebben, zal de machine van Engie op volle toeren draaien om ervoor te zorgen dat de levensduurverlenging van de kerncentrales zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.”

