Economieminister Dermagne (PS) vraagt om zo snel mogelijk te stemmen over vergoeding terreurslachtoffers

Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) roept op om het wetsontwerp over de vlottere vergoeding van terreurslachtoffers zo snel mogelijk goed te keuren. Het doel is om te zorgen ​​”dat het met terugwerkende kracht van toepassing is op de slachtoffers van de aanslag maandagavond in Brussel, zodat zij kunnen profiteren van het nieuwe vergoedingssysteem”, zei hij woensdag aan de Franstalige krant L’Avenir.

Het wetsontwerp over de vergoeding van slachtoffers van terrorisme is afgelopen juli naar de Raad van State verwezen op vraag van de oppositie. Die diende een reeks amendementen in die met name betrekking hebben op een verlenging van de verjaringstermijn voor vragen tot schadevergoeding. Het advies over die amendementen is nog niet uitgebracht.

“Maar uit het recente nieuws blijkt dat het steeds dringender wordt om over de tekst te stemmen. We willen dat alle slachtoffers, ongeacht of ze wel of niet verzekerd zijn door een verzekeringscontract, gecompenseerd zullen worden. Bovendien zorgt dit ontwerp voor een eerlijkere compensatie voor slachtoffers dan wat momenteel het geval is”, betoogt de PS-vicepremier.

Garantiefonds

Toen de bevoegde Kamercommissie op 1 februari het wetsontwerp begon te onderzoeken, was er veel kritiek. De meerderheid diende daarop een reeks amendementen in. Die maken een einde aan het verschil tussen slachtoffers die in België wonen en die in andere landen. Ook is de termijn waarbinnen een vraag tot schadevergoeding moet worden ingediend, verhoogd naar 10 jaar, in plaats van 5 jaar in de oorspronkelijke versie. Er wordt ook verwezen naar de oprichting van een centrale dienst die slachtoffers moet begeleiden.

Het was een belangrijke eis van de slachtoffers om een ​​garantiefonds op te richten, zoals aanbevolen door de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 2016. Maar daar wordt niet aan voldaan.

