Fed verhoogt rente tot hoogste peil sinds 2001

De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) heeft zoals verwacht de belangrijkste rentevoet opnieuw verhoogd met 25 basispunten tot het hoogste peil in 22 jaar.

De belangrijkste rentevoet wordt vastgelegd op een bandbreedte van 5,25 à 5,50 procent, meldt de Fed woensdag.

Het gaat al om de elfde renteverhoging sinds maart 2022. De rente bevindt zich nu op het hoogste peil sinds 2001. De Amerikaanse centrale bank deelt woensdag niet mee of er de komende maanden nog meer verhogingen worden verwacht.

De Federal Reserve probeert via renteverhogingen de hoge inflatie te beteugelen. De inflatie in de VS kwam in juni uit op 3 procent, het laagste peil in ruim twee jaar. Maar de kerninflatie, waarbij de sterk schommelende prijzen van energie en voedsel niet worden meegerekend, bleef ook in juni – met 4,8 procent – hoog.

Doel van de centrale bank is door een hogere rente de economische activiteit wat af te remmen, waardoor geld lenen duurder wordt en bedrijven bijgevolg voorzichtiger zijn met investeringen. Consumenten zullen naar verwachting ook minder geld lenen om bijvoorbeeld dure goederen aan te kopen.

Daarnaast wijst de Fed ook op de sterke arbeidsmarkt. De krapte daar leidt tot hogere lonen en dat wakkert de inflatie aan. Maar de arbeidsmarkt toont tegelijk aan dat de Amerikaanse economie nog weerbaar is en niet meteen in een recessie zal belanden.

De sterkste effecten van de renteverhogingen moeten evenwel nog komen, gaf Fed-voorzitter Powell woensdag nog mee. Hoelang het uiteindelijk duurt voor een renteverhoging invloed begint te krijgen op de inflatie blijft moeilijk te voorspellen, klonk het.

Donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank (ECB) om haar rentebesluit kenbaar te maken. Verwacht wordt dat de ECB de depositorente met 25 basispunten optrekt tot 3,75 procent.

