Bouwsector vraagt permanent verlaagd btw-tarief van 6 procent

Om betaalbaar, duurzaam en kwalitatief wonen mogelijk te blijven maken, moet het btw-tarief in de bouwsector worden vastgeprikt op 6 procent. Dat vraagt de bouwsector in aanloop naar het fiscale conclaaf dit weekend.

Om de klimaattransitie te doen slagen moeten in België nieuwe energiezuinige woningen worden gebouwd en bestaande woningen grondig energetisch worden gerenoveerd. Dat is ook noodzakelijk om gezinnen minder kwetsbaar te maken voor energie- en milieucrisissen en de huisvestingsproblematiek aan te pakken.

Maar een aantal van de voorstellen in de belastinghervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) druist in tegen die maatschappelijke doelstellingen, stelt de bouwsector. Vooral het voorstel om de verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent te harmoniseren tot één tarief van 9 procent btw, wordt bekritiseerd door de sociale partners verenigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Ze eisen dat het verlaagde btw-tarief permanent wordt vastgeprikt op 6 procent. Net dit weekend trekt de federale regering zich terug in conclaaf, om alsnog een akkoord over de fiscale hervorming uit de brand te slepen.

Wie momenteel renovatiewerken uitvoert, of een woning sloopt en weer opbouwt, moet slechts 6 procent btw betalen. Ook nieuwbouwwoningen die als sociale woning verhuurd zullen worden, kunnen van een verlaagd btw-tarief genieten (12%).

De gulden middenweg van 9 procent is allicht goed nieuws voor het socialewoningenbestand. De verdere verlaging zal de sociale woningbouw immers nog wat goedkoper maken. Voor de renovatiekoorts op de privémarkt is het echter minder goed nieuws. De verhoging van het btw-tarief van 6 tot 9 procent zal renoveren een pak duurder maken voor particulieren. En dat terwijl de prijzen voor onder meer hout, glas en bakstenen nog steeds nooit gezien hoog zijn. Een vast verlaagd btw-tarief van 6 procent is dus de enige uitweg, stelt de bouwsector.

Investeringen

In het verlengde daarvan vraagt de sector ook om onroerende en roerende investeringen en de inkomsten die ze genereren evenwichtig te behandelen. Lees: geen zotte belastingverhogingen op tweede verblijven of huurinkomsten.

Tot slot vragen de sociale partners algemene alertheid voor contraproductieve maatregelen. Want zulke maatregelen kunnen ervoor zorgen dat gezinnen of projectontwikkelaars op korte termijn massaal afzien van hun bouwproject, waarschuwen ze. Dat zou de activiteit op de vastgoedmarkt de komende jaren lam kunnen leggen. In tijden waar de vraag naar kwalitatieve en energiezuinige woningen enorm hoog is, zou dat een kwalijke evolutie zijn.