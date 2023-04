‘Aardgastransit van Fluxys blijft een mooie bijverdienste voor de Belgische economie’

De inkomsten uit de aardgastransit komen bij Fluxys op een aparte rekening, waarop momenteel 747 miljoen euro staat. De inkomsten uit die transitactiviteiten komen in de Belgische economie terecht, zegt Pascal De Buck, CEO van Fluxys Groep.

Fluxys België boekte vorig jaar een recurrente omzet van 673 miljoen euro, wat de basis legde voor een nettowinst van 83 miljoen euro en een voorgesteld brutodividend van 1,4 euro per aandeel. Die resultaten zijn vrij stabiel en voorspelbaar, want het gevolg van het regelgevende kader. De fel gestegen aardgasprijzen en de hogere verwerkte volumes hebben geen noemenswaardige impact op die gereguleerde resultaten.

Daar eindigt het verhaal echter niet. Fluxys België verscheepte vorig jaar ook veel meer aardgas naar de buurlanden. Vooral vanuit Duitsland was er een hogere vraag naar transitcapaciteit. “Op een bepaald moment kregen we de vraag om capaciteit ter beschikking te stellen via een veilingsysteem. Op die manier is er door de buurlanden stevig doorbetaald voor transitcapaciteit”, zegt Pascal De Buck.

Die inkomsten zijn niet bestemd voor de aandeelhouders van Fluxys, maar komen op een aparte rekening, waarop momenteel 747 miljoen euro staat. Pascal De Buck: “De regulator beslist hoe die inkomsten worden gebruikt. Dat geld kan gaan naar investeringen in het netwerk en/of naar een verlaging van onze transporttarieven. We hebben onze tarieven al verlaagd met 10 procent. In principe was dat tijdelijk, maar de kans is groot dat we die tariefverlaging de volgende jaren aanhouden. Met dat geld hebben we ook een solidariteitsbijdrage van 300 miljoen euro betaald aan de overheid.”

Aangezien aardgas uit Rusland een afgesloten hoofdstuk lijkt voor Europa, zal de Duitse vraag naar aardgas vanuit het westen, en dus naar transitcapaciteit vanuit België, groot blijven. Pascal De Buck: “Duitsland bouwt een aantal lng-terminals, maar die zullen eerder aanvullend zijn, want ze kunnen de verschrompelde aardgasinvoer uit Rusland slechts beperkt compenseren. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne spelen we een bijzonder belangrijke rol in de aardgasbevoorrading van Duitsland en dat zal de eerstkomende jaren niet veranderen. De inkomsten uit die transitactiviteiten komen in de Belgische economie terecht. Dat blijft dus een mooie bijverdienste voor de Belgische economie.”

