Lego-erfgename verkoopt voor 850 miljoen euro aandelen

Een van de erfgenamen van de familie achter de Lego-blokjes heeft aandelen in het bedrijf verkocht voor zowat 6,32 miljard Deense kroon, of omgerekend 850 miljoen euro.

De 47-jarige Sofie Kirk Kristiansen, achterkleinkind van de Lego-oprichter Ole Kirk Kristiansen, verkocht vier miljoen aandelen in Kirkbi, zo blijkt uit een officiële mededeling. Kirkbi is de familiale holding van de familie Kirk Kristiansen, die 75 procent bezit van de Lego-groep.

De opbrengsten werden uitgedeeld als een soort dividend, en de verkochte aandelen geschrapt. Dat betekent dat de resterende familieleden hun aandeel in de familiale holding hebben verhoogd.

Volgens Kirkbi is met Sofie Kirk Kristansen overeengekomen om een klein deel van haar aandelen te verkopen. Ze wil meer tijd en geld kunnen stoppen in natuurprojecten, klinkt het.

Kirkbi bezit niet alleen 75 procent van de aandelen van de speelgoedgroep, maar heeft ook belangen in andere bedrijven en bezit vastgoed. De familieportefeuille is goed voor 166 miljard kroon (meer dan 22 miljard euro), vooral dankzij Lego, dat is uitgegroeid tot het grootste speelgoedbedrijf ter wereld.

