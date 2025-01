Noorwegen is goed op weg om vanaf dit jaar het eerste land te worden waar, nieuw, enkel nog volledig elektrisch aangedreven wagens gekocht worden. In 2024 waren zij al goed voor 90 procent van de verkoop, een stijging met 5 procentpunt tegenover het jaar ervoor. Noorwegen zal hierdoor al heel snel de Europse deadline halen. Volgens de huidige regelgeving mogen er vanaf 2035 in de Europese Unie enkel nog nieuwe voertuigen verkocht worden die elektrisch zijn aangedreven.