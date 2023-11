Handboek voor e-auto’s: antwoorden op de klassieke vragen over elektrisch rijden

Vanaf 2035 mogen in Europa enkel nog nieuwe auto’s zonder uitstoot worden verkocht. Dat zal betekenen dat de elektrische auto de plaats inneemt van de diesel- of benzinewagen. Het maakt deel uit van de klimaattransitie. Een elektrische auto stoot 69 procent minder CO2 uit dan een benzinewagen.

“Zo’n omwenteling roept heel wat vragen op bij al wie voor zijn mobiliteit geheel of gedeeltelijk op de auto rekent”, schrijven Jochen De Smet en Stijn Blanckaert in Iedereen elektrisch! Het is een soort handboek waarin ze proberen zowat alle vragen over die revolutie te beantwoorden.

Jochen De Smet is een expert in elektrische mobiliteit en sinds 2018 de voorzitter van EV Belgium, de federatie voor elektrische mobiliteit. Stijn Blanckaert is automotive trainer en -journalist voor Autonieuws.be.

De factor China

Wie Iedereen elektrisch! leest, wordt overspoeld met indrukwekkende cijfers over de opgang van de e-auto’s in ons land. Volgens het meest conservatieve scenario zou België in 2025 een marktaandeel van 7 procent elektrische auto’s moeten hebben en 20 procent in 2030.

Internationaal is de factor China niet meer weg te denken. Het land heeft een aanzienlijke voorsprong op Europa in het ontwerpen, bouwen en verkopen van elektrische auto’s en de batterijen ervoor. In 2021 en 2022 steeg het aantal elektrische auto’s dat jaarlijks in China wordt verkocht van 1,3 miljoen naar 6,8 miljoen. In 2022 was China al voor het achtste opeenvolgende jaar de grootste markt ter wereld voor elektrische auto’s. In de VS werden er in 2022 zo’n 800.000 verkocht, in Europa 1,56 miljoen.

Vragen over elektrische auto’s

De hoofdmoot van het boek bestaat uit antwoorden op de klassieke vragen over elektrische auto’s. Zo zit een sterke daling van de aankoopprijzen er niet direct aan te komen. De autoconstructeurs zijn in eerste instantie begonnen met auto’s in de hogere segmenten. “Pas wanneer ze daar voldoende volumes hebben gegenereerd en meer ervaring hebben, zullen ze ook compactere en goedkopere elektrische auto’s op de markt brengen”, schrijven de auteurs.

Ook de vrees voor het lagere rijbereik van een e-auto komt aan bod, net als minder bekende aandachtspunten, zoals een snellere bandenslijtage wegens het grotere gewicht van elektrische wagens.

