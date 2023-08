Boekentip voor uw vakantie: een handige handleiding voor en over werk

We werken langer dan ooit. In een tijd waarin men de mond vol heeft over de balans tussen werk en privé wordt de grens tussen de arbeidsuren en het niet-professionele leven steeds dunner, onder meer door het thuiswerk dat sterk ingeburgerd is geraakt. Werken domineert het leven van de Vlaming. Daarom komt het boek In conflict gaan met je baas… en andere manieren om je loopbaan in eigen handen te nemen op een goed moment.

Onder leiding van Stijn Baert brengen wetenschappers van de Universiteit Gent inzichten samen over werk en arbeidsmarkt. Geen lawine aan cijfers, maar een handige handleiding voor en over werk. Dat gebeurt meestal via concrete vragen en antwoorden. Zoals: is jobhoppen een goede manier om je loon te verhogen? Hier is het blijkbaar opletten geblazen. Je bouwt er wel een breder netwerk mee op, maar werkgevers staan iets wantrouwiger tegenover iemand die vaak van baan verandert omdat ze vrezen voor een lagere loyauteit en meer kans op conflicten.

Er duiken ook nieuwe vragen op, zoals rond automatisering en digitalisering. Die tendensen veroorzaken een zekere angst. Zal die evolutie banen doen verdwijnen? Anno 2023 dienen zich andere uitdagingen aan. Wie is op de werkvloer verantwoordelijk wanneer er robots aan het werk zijn?

Een zeer interessant hoofdstuk is dat over conflicten op werkvloer. Die zijn normaler dan men denkt. Cruciaal voor een goede werking van een bedrijf is de manier waarop men ze aanpakt. Probleemoplossend gedrag levert de gunstigste uitkomst op. Conflicten vermijden leidt vaak tot slechte resultaten voor het team.

Het boek haalt ook enkele hardnekkige mythes over de werking van de arbeidsmarkt onderuit. Stijn Baert en zijn collega Kristen du Bois gaan dieper in op het debat over de arbeidsduurvermindering. Het herverdelen van arbeid is een dada van de vakbonden. Voor de auteurs in België is het onhaalbaar en te duur, temeer omdat vakbonden kiezen voor minder werkuren met het behoud van loon. Ook wordt de mythe ontkracht dat in elke economie een vaste hoeveelheid werk is die moet worden verdeeld over een vaste groep mensen. Een bonus van dit boek: aan het einde van elk hoofdstuk kan de lezer een QR-code scannen om meer informatie over het thema op te vragen.

Stijn Baert (Red.), In conflict gaan met je baas… en andere manieren om je loopbaan in eigen handen te nemen, Borgerhoff & Lamberigts, 310 blz., 24,99 euro