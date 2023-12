‘In veel opzichten historisch’: Larian Studios van Vlaming Swen Vincke is met Baldur’s Gate 3 grote winnaar op The Game Awards

Baldur’s Gate 3, een computergame van het van oorsprong Gentse bedrijf Larian Studios, is de grote winnaar van The Game Awards 2023, de ‘Oscars van de gamesector’. Het kaapte maar liefst zes prijzen weg, waaronder die van game van het jaar. Een prestatie die nauwelijks overschat kan worden, zegt CEO David Verbruggen van Belgian Games aan Trends.

Baldur’s Gate 3 haalde het in het Peacock Theater in Los Angeles van klinkende namen als Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Swen Vincke, de CEO van Larian Studios, ontving de award uit de handen van topacteur Timothée Chalamet. Vincke had voor de gelegenheid een blinkend harnas aangetrokken. Bekijk hier beelden:

I’m so proud of the Larian team – they all did so well. Thank you everyone for your votes and support. This is incredible! https://t.co/81FXDKpX3r — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) December 8, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Baldur’s Gate 3

Behalve tot beste computerspel van het jaar werd het ook bekroond tot beste community support, beste role-playing game en beste multiplayer. De prestatie van de Britse acteur Neil Newbon, die in Baldur’s Gate 3 het personage Astarion neerzet, werd dan weer bekroond tot ‘beste prestatie’. Tot slot haalde het spel ook de publieksprijs binnen.

Baldur’s gate 3 is een zogenaamd fantasy roleplaying game, waarbij de spelers in de huid van het hoofdpersonage in de fantasiewereld van Dungeons and Dragons kruipen. Het spel is zowel alleen als met andere spelers te spelen en beschikbaar voor PlayStation 5, pc, and Xbox.

Vorige maand was Baldur’s Gate 3 ook al in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Golden Joystick Awards. Dit is toch nog een trapje hoger, zegt David Verbruggen, de CEO van Belgian Games.

Wat is het belang van The Game Awards in de internationale gamesector?

DAVID VERBRUGGEN. “Je mag het gerust de Oscars van de games noemen. The Game Awards zijn in 2014 opgericht door de gamejournalist Geoff Keighley. Hij heeft een heel groot netwerk opgebouwd en zo The Game Awards steeds verder uitgebouwd. Het wordt elk jaar groter. Je hebt natuurlijk ook de Bafta- en de Gamescon-prijzen, maar de sterkte van dit format is de mix van prijsuitreikingen en aankondigingen en scoops van gamenieuws. Miljoenen mensen volgen het event online.”

Daar zes prijzen wegkapen, mogen we dat historisch noemen?

VERBRUGGEN. “Dat is voor ons ongezien, we hebben dat in België nog nooit meegemaakt met gelijk welke game. Maar ook in de geschiedenis van gaming is dat redelijk historisch. Larian Studios is een bedrijf met 450 mensen, dat zijn games zelf op de markt brengt, zonder uitgever. Bovendien kaapt het hier niet zomaar zes prijzen weg, maar ook nog eens de belangrijkste en tegen sterke concurrenten. Ik kan me inbeelden dat de mensen van Larian enorm tevreden zijn. Ik kan het nog altijd niet goed geloven.”

Is Larian Studios hét uithangbord van de Belgische gamesector?

VERBRUGGEN. “Larian is in ons land hors catégorie, het zit op een eenzaam hoog niveau. Geen enkele andere studio in ons land kan eraan tippen. Er zijn nog bedrijven die successen boeken, zoals Triangle Factory, maar die zitten nog niet op hetzelfde niveau. Larian heeft ook studio’s in Ierland, Spanje, Canada en Maleisië. Die spreiding laat hen ook toe om 20 uur aan één stuk door te werken aan een game, ze geven de fakkel door. Baldur’s Gate is zowel een review- als een commercieel succes. Larian deelt zelf geen verkoopscijfers, maar we weten dat het om 10 tot 15 miljoen stuks gaat, alleen al voor pc.”

Lees verder onder de tweet

Wat kan deze prestatie betekenen voor de rest van onze gamingindustrie en onze rol op het internationale toneel? U zei eerder in Trends Talk dat er een enorme jacht vanuit het buitenland op Belgische ontwikkelaars aan de gang is.

VERBRUGGEN. “Dit kan een nieuwe boost zijn voor de industrie. Larian heeft ons op de wereldkaart gezet en is een inspiratie voor andere bedrijven in de sector. Maar ze gaan het zelf moeten waarmaken, het is een heel competitieve sector en het kost allemaal veel geld.”

Lees ook:

Wie de volledige uitzending van The Game Awards 2023 wil bekijken, kan dat hier: