Vlaamse gamesector was nooit zo groot: ‘Past perfect in beeld dat Vlaanderen wil uitdragen’

De Belgische gamesector was nog nooit zo groot. Het aantal bedrijven steeg in 2022 naar 133, samen goed voor 1.085 voltijdse medewerkers. Vlaanderen heeft een duidelijke voortrekkersrol: meer dan twee op de drie gamebedrijven zijn in Vlaanderen gevestigd.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Video Games Federation Belgium (VGFB), onderdeel van Belgian Games, in de marge van de Gamescom-beurs in Keulen (23-27 augustus), waar de Belgische gamesector deze week massaal aanwezig is.

Forse aangroei

Het aantal Belgische bedrijven dat actief is in de gamesector, steeg vorig jaar met een vijfde ten opzichte van 2021, van 110 naar 133. Acht jaar geleden waren dat er nog de helft zoveel.

Die bedrijven waren in 2022 goed voor een omzet van 85 miljoen euro. Dat is wel iets minder dan in 2021 (88 miljoen), maar meer dan in 2020 (82 miljoen). Ze stellen 1.085 voltijdse equivalenten te werk, een stijging met 16 procent ten opzichte van 2021 (935).

Voortrekker Vlaanderen

Verder valt op dat Vlaanderen zijn voortrekkersrol versterkt. Maar liefst 90 van de 133 bedrijven (67%) zijn in Vlaanderen gevestigd, goed voor 72 procent van alle voltijdse medewerkers (776) en 82 procent van de nationale omzet (70 miljoen euro).

Brussel zag het aantal gamebedrijven in twee jaar verdubbelen van zeven in 2020 naar vijftien in 2022, Wallonië telt er 28 (22 in 2021).

“De meeste Vlaamse studio’s stellen dat de stijgende trend zich in 2023 voortzet”, zegt de Flemish Games Association (Flega) in een persbericht. “Een gemiddelde game heeft ongeveer een tweetal jaar ontwikkelingstijd nodig vooraleer die op de markt komt. De impact van het aantal nieuwe Vlaamse bedrijven zal zich dus pas binnen een tweetal jaar in de omzetcijfers laten zien.”

David Verbruggen, CEO van Belgian Games, ziet drie redenen voor die stijging: de steun van de Vlaamse overheid, de aanwezigheid van veel talent en de zin voor ondernemerschap. Dat vertelde hij aan Trends/KanaalZ in Keulen:

Jan Jambon tekent present

Voor het eerst zal ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de beurs bezoeken, om het belang te onderstrepen dat de Vlaamse regering aan de gamesector hecht.

“De sector is zeer innovatief en technologiegedreven en past dus perfect in het beeld dat we van Vlaanderen willen uitdragen”, zegt Jambon.

“Ter ondersteuning heeft de Vlaamse regering in de voorbije twaalf maanden meerdere nieuwe maatregelen gerealiseerd, zoals de oprichting van de Flanders Game Hub, de verhoging van het projectbudget bij het VAF Gamefonds en de opname van de gamesector in het actiedomein van het nieuwe innovatieplatform Flanders Technology & Innovation (FIT).”

“Voor FIT is entertainment, met daarin ook games, een nieuwe focussector”, zegt FIT-CEO Joy Donné. “Het huidige mondiale megasucces van het Gentse Larian met Baldur’s Gate 3 toont het potentieel.”

In het Belgische paviljoen op Gamescom in Keulen tekenen vijftien Vlaamse bedrijven present. FIT en Jambon zullen in Keulen ook spreken met buitenlandse firma’s die interesse tonen om een vestiging in Vlaanderen op te zetten.

Belg gamet minder lang dan gemiddelde Europeaan Uit een jaarlijkse enquête van de VGFB bij ouders/voogden (25-60 jaar) met thuiswonende kinderen tussen de 4 en 17 jaar blijkt dat 42 procent van de spelers aangeeft tussen de 3 en 6 uur per week te gamen. Dat cijfer ligt lager dan het Europees gemiddelde dat op 8,8 uur per week ligt. Consoles zijn veruit het meest populaire medium om te gamen (59%), gevolgd door de mobiele telefoon (50%). Pc’s en laptops nemen weer aan populariteit toe (39% ten opzichte van 35% in 2021).

