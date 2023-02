David Verbruggen, CEO van Belgian Games: ‘Er is een enorme jacht vanuit buitenland op Belgische ontwikkelaars bezig’

Er is een enorme war on talent bezig in de Belgische videogame-industrie: buitenlandse bedrijven jagen op onze beste game-ontwikkelaars. Dat zegt David Verbruggen, de CEO van de koepelorganisatie Belgian Games, dit weekend in Trends Talk.

“Al vanop de schoolbanken worden bijna-afgestudeerden weggeplukt.” De hoge loonkosten in ons land zijn een grote handicap in een sector zoals videogames, die zeer internationaal georiënteerd is.

In 2021 bedroeg de totale omzet van onze videogame-ontwikkelaars 88 miljoen euro, wat de sector zo groot maakt als de hele Belgische muziekindustrie. Maar de loonhandicap zet een rem op de toekomstige groei.

Bekijk hierboven het fragment van Trends Talk met David Verbruggen. De hele uitzending over de internationale en Belgische gamesector wordt vanaf zaterdag 11 uur het hele weekend uitgezonden op Kanaal Z. U kan Trends Talk ook bekijken op Trends.be of beluisteren als Trends Podcast.

