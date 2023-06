Herock Workwear start OnlyFans-kanaal om werkmannen aan te moedigen zijn kledij te kopen

Sinds vorige woensdag heeft Herock, een Belgische maker van werkkledij en veiligheidsschoenen, een OnlyFans-pagina. Via het onlineplatform, dat bekend is voor zijn erotische content, wilt het merk zijn potentiële klanten, werkmannen en -vrouwen, aanmoedigen zijn kledij te kopen.

Seks verkoopt, zo redeneert Herock, een belangrijke speler in de markt van werkkledij en veiligheidsschoenen. De specialist is sinds vorige woensdag actief op OnlyFans, een platform waar fans rechtstreeks bij de aanbieders betalen voor expliciete content.

‘Herock zal braaf op het platform aanwezig zijn. Het zal er zijn kledij tonen en er zal waarschijnlijk eens een halve bil of borst te zien zijn, maar daar stopt het ook’ Tom Rumes, social media expert en docent aan Thomas Moore

Het is niet de eerste keer dat het merk zich laat opmerken op een opvallende manier. “Toen ik tien jaar geleden als eerste in P-magazine adverteerde, verklaarde iedereen me gek, maar de resultaten waren er wel”, beweert Laurent Van Laere, de CEO van Herock Workwear.

Laurent Van Laere, CEO van Herock Workwear

Via het publiceren van expliciete foto’s op OnlyFans wil het bedrijf zijn doelpubliek overhalen zijn werkkledij te kopen. “De doelgroep van werkmannen is niet de meest eenvoudige om te bereiken”, aldus Van Laere. “Ik ben altijd een voorstander geweest van doelgericht communiceren, via die kanalen waar potentiële klanten zitten. Vandaag horen nieuwe kanalen, zoals OnlyFans, daarbij.”

Rebels imago

Ook Tom Rumes, social media expert en docent aan Thomas Moore vindt het geen onlogische zet voor Herock. “Iedereen heeft tegenwoordig een LinkedIn- of een Facebook-account, merken moeten inzetten op verschillende platformen en gaan waar hun doelgroep zit.” Volgens Rumes is het publiek van Herock “edgy, rock ‘n roll en meer mannelijk”. Voor het merk doet adverteren op OnlyFans dan ook zeker geen afbreuk aan zijn rebelse imago, maar werkt het juist versterkend.

“De gemiddelde Vlaming ziet OnlyFans als hardcore porno, maar op het platform staat ook heel veel soft content”, stelt Rumes. Zowel mannelijke als vrouwelijke modellen poseren op de foto’s van het OnlyFans-account van Herock, maar nooit volledig naakt. “Herock zal braaf op het platform aanwezig zijn”, aldus Rumes. “Het zal er zijn kledij tonen en er zal waarschijnlijk eens een halve bil of borst te zien zijn, maar daar stopt het ook.”

Wel vermoedt Rumes dat het gebruiken van OnlyFans om te adverteren niet veel zal opleveren. “Als marketingstunt zal het wel mensen lokken naar de website, maar voorts heb ik daar marketinggewijs mijn twijfels over.”