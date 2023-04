Ex-CEO van Makro Vincent Nolf wordt CEO bij Casa

Vincent Nolf, tot het faillissement CEO van Makro Cash & Carry in België, neemt over als CEO bij interieurketen Casa. Giane Van Landuyt stopt na 7 jaar bij de internationale winkelketen.

Als gedelegeerd bestuurder zal Vincent Nolf zich focussen op “de verdere ontwikkeling van Casa als pan-Europese interieurwinkelketen en haar omnichannelstrategie”, meldt het bedrijf in een persbericht.

“Ik ben onder de indruk van het werk dat de teams de afgelopen jaren hebben verricht om het merk in de respectievelijke landen te herpositioneren en ik ben overtuigd van het enorme potentieel dat de home & livingsector biedt in een omnichannelperspectief”, aldus Nolf.

Casa

Samen met het management deed Nolf vorig jaar nog een bod op de winkels van Metro en Makro, maar hij trok daarbij aan het kortste eind.

Casa bedankt Van Landuyt, die omschreven wordt als “de architect van de herpositionering, maar ook de stuwende kracht achter deze noodzakelijke transitie”.

8 landen, 500 winkels en 3200 personeelsleden

In 2021 verkocht de familie Blokker Casa aan de Nederlandse investeerder Globitas en het management. Blokker was meer dan 30 jaar de eigenaar.

De keten heeft 500 winkels en 3.200 personeelsleden in 8 landen, waaronder België. De keten is gespecialiseerd in interieur en decoratie.

Failliet verklaard

De zes Makro-winkels in ons land werden begin dit jaar failliet verklaard. Door het faillissement verloren ongeveer 1.400 mensen hun baan.

Naast Makro-winkels bestond de groep ook uit zaken (Metro) voor horecagroothandel. Die elf winkels zijn overgenomen, door Sligro en Horeca Van Zon.