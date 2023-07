Eén op vijf werknemers heeft stress om rond te komen met zijn loon

Uit een enquête van de hr-dienstverlener SD Worx bij kleine en middelgrote bedrijven blijkt dat gemiddeld één op de vijf Belgische vaste werknemers financiële problemen ervaart. Dat uit zich in vragen van de werknemer aan de werkgever over de uitbetaling van de lonen, loonopslag en voorschotten.

SD Worx heeft aan zo’n 730 Belgische kmo’s gevraagd hoe het zit met de financiële stress bij hun medewerkers. De antwoorden schetsen geen al te positief beeld. In Wallonië heeft 36,8 procent van de werknemers in kmo’s het gevoel dat hij of zij niet of beperkt rondkomt met zijn loon. In Vlaanderen ligt dat percentage opvallend lager met slechts 13 procent. Brussel schommelt tussenin met 22,6 procent.

Statistisch kan SD Worx dat verschil tussen Vlaanderen en Wallonië niet verklaren. Wel schat Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx, in dat de Waalse kmo’s meer vragen krijgen van werknemers over hun loon dan de Vlaamse kmo’s, omdat het in Vlaanderen nog meer taboe is om daarover te spreken met de werkgever.

Bredere impact

De financiële stress bij de werknemers uit zich op verschillende manieren. De voornaamste drie zijn vragen over de uitbetaling van het loon (21,7%), vragen naar voorschotten (14,7%) en naar een loonsverhoging (13,3%).

“Wanneer worden de lonen uitbetaald, en kan dat een beetje vroeger? Of kan het moment van uitbetaling overeenkomen met mijn maandelijkse afbetalingen of kosten?” zijn de meest prominente vragen van werknemers aan werkgevers, zegt Rottiers. Ook de vraag of de werknemer een deel van zijn loon al wat vroeger kan krijgen, zodat hij sneller financiële middelen ter beschikking heeft, doet zich frequent voor.

De financiële moeilijkheden van persoonsleden kunnen een bredere impact op de werkvloer hebben. Zo spreekt één op de tien kmo’s over een meer gespannen werksfeer en een lagere productiviteit. Wel ziet ook 7,9 procent van de kmo’s dat mensen met financiële stress meer willen presteren. “Enerzijds is er het mentale aspect van de werknemer en anderzijds zijn er de oplossingen die hij zoekt”, aldus Annelies Rottiers van SD Worx. “Door de financiële stress voelt de werknemer zich niet goed in zijn vel, wat een impact heeft op het team en tot meer spanningen leidt. Maar het kan ook leiden tot de bereidheid om overuren te presteren, om zo meer te verdienen”, zegt Rottiers. “Als daar behoefte aan is, kan dat een positief effect zijn voor de werkgever, maar de werkgever moet er ook over waken dat de gezondheid van de werknemer niet in gedrang komt.”

Geen loonsverhoging

Weinig werkgevers gaan in op de vraag naar een loonsverhoging van werknemers die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Een loonsverhoging is niet altijd een oplossing, omdat dat intern moet worden gerechtvaardigd”, aldus Rottiers. De werkgevers gaan eerder in op vragen over de uitbetaling van het loon of over voorschotten, vermits dat geen financiële impact op het bedrijf heeft.

Volgens de hr-dienstverlener SD Worx is het de beste oplossing de werknemer door te verwijzen naar officiële instanties die budgetbeheer of financiële educatie aanbieden.