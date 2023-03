Een circulair huis in 6 weken: ‘Voor een breed publiek moet je radicaal breken met de klassieke bouwmethoden’

“Wij bouwen overal in België in één minuut digitaal en in zes weken fysiek”, stelt Wim Pieters, chief inspiration officer en oprichter van Circl. Dat is een straffe claim, temeer omdat Circl circulair bouwt en marktcomforme prijzen belooft.

Circl is nog piepjong. Wim Pieters werkte als stagiair bij Vanhout, een onderdeel van de Besix Group, toen hij een projectoproep van de KU Leuven en Circular Biobased Construction Industry zag. De opdracht luidde: bouw een circulaire woning met minstens 75 procent biologisch gebaseerd materiaal.

“Na de constructie moest de woning gedemonteerd worden en op een ander perceel en met een ander grondplan heropgebouwd worden”, specificeert Pieters.

Hij vroeg en kreeg de steun van Groep Vanhout en het off-sitebouwbedrijf BuildUp om mee te werken aan het project. “Het is de aanloop geweest naar de opstart van Circl in 2022.”

Een van de lessen was dat circulair bouwen niet goedkoop is. “Om het toegankelijk te maken voor een breed publiek moet je radicaal breken met de klassieke bouwmethoden”, zegt Pieters. “Wij combineren industrialisatie- en digitalisatieprincipes met ons circulaire concept om een betaalbaar woning te creëren. De prijzen van Circl-woningen leunen aan bij die van sleutel-op-de-deurwoningen.”

De eerste Circl-woningen zijn verkocht en in aanbouw, en er zitten er nog vier in de pijplijn. Circl streeft naar een brutomarge van 15 procent. “Dat halen we nog niet, omdat het digitalisatie- en standaardisatieproces nog niet op punt staat”, zegt Pieters.

Vanhout is voorlopig nog 100 procent aandeelhouder van Circl, dat deel uitmaakt van de accelerator Start It X. “We bereiden een kapitaalronde van 2,5 miljoen euro voor. Maar Vanhout blijft een belangrijke partner. Het is een naam als een klok in de bouwsector. Bovendien kunnen we altijd een beroep op de enorme kennis in de Besix Group.”

Lees meer over circulair bouwen: