Met een bezoek van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Europees Parlement aan premier Alexander De Croo en andere ministers, wordt donderdag het “niet-officiële startschot” gegeven van het Belgische EU-voorzitterschap, dat op 1 januari aanvangt. Dat zei De Croo tijdens een gezamenlijke persconferentie met Parlementsvoorzitter Roberta Metsola.

In de eerste helft van 2024 zullen Belgische (federale en regionale) ministers de Raad van de Europese Unie voorzitten. Om dat voorzitterschap voor te bereiden, brengt de Conferentie van Voorzitters van het Europees Parlement donderdag een bezoek aan ons land. Het gaat om EP-voorzitter Roberta Metsola, de eerste vicevoorzitter en de verschillende fractievoorzitters.

Het is het eerste formele bezoek van een EU-instelling aan België in het kader van het voorzitterschap. “In zekere zin is dit dus de niet-officiële start”, zei premier De Croo voor aanvang op een persconferentie met Metsola.

Instabiele geopolitiek

Volgens De Croo komt het Belgische voorzitterschap op een belangrijk moment. “De eenheid van de Unie is belangrijk om de vele uitdagingen aan te kunnen pakken waar we voor staan”, zei hij. “De geopolitieke omgeving is instabieler geworden en enigszins ook meer vijandig. We hebben belangrijke beslissingen te nemen om in zekere zin ons continent te stabiliseren. Dat zal dan ook de prioriteit zijn van de komende weken en maanden.”

Het zal voor ons land de 13de keer zijn dat het zich zes maanden lang EU-voorzitter mag noemen. Gevraagd welke concrete dossiers er bovenuit zullen steken, verwees De Croo naar de lopende onderhandelingen over het asiel- en migratiepact en de Green Deal. Dat laatste, zei De Croo, is Europa op zijn best. “Maar we moeten ook bekijken hoe we onze industrie kunnen blijven steunen. Alles wat industrieel beleid betreft en hoe we de industrie in Europa kunnen houden, zal belangrijk zijn voor ons.”

