De Croo: ‘Ik ben graag premier, maar de dag dat ik stop is ook een mooie dag

Premier Alexander De Croo blikte op de Trends Summer University terug op zijn voorlopige legislatuur als eerste minster. “Ik ben graag premier van België en ik zou het zo opnieuw willen doen, maar de dag dat het over is zal ook een goede dag zijn.”

Op de Trends Summer University sprak premier De Croo voor de belangrijkste bedrijfsleiders van ons land. Hij blikt terug op zijn premierschap en sprak over de pijnpunten en kans van België. “Als ik vandaag opnieuw zou kunnen beginnen als premier zou ik willen eisen dat de politieke zwaargewichten in de regering zitten en niet erbuiten. Het grote verschil tussen een premier en een premier is dat je als eerste minister je team niet kan kiezen.”

“Ik ben graag premier van België en ik zou het zo opnieuw willen doen, maar de dag dat het over is zal ook een goede dag zijn. Het liefste heb ik dat men zegt: ‘dat is onmogelijk’. De kerncentrales openhouden, daar beet ik me in vast met de rest van de regering en we hebben het klaargespeeld. Dat was een team effort.”

De Croo onderstreept onderstreept ook op de Trends Summer University het belang van industrie voor ons land. “Als Ineos zich elders vestigt, zal het aan minder strenge regels zijn. Zware industrie blijft nodig in België. Klimaatdoelstellingen hoeven die industrie ook niet in de weg staan volgens de eerste minister. “De Europese green deal moet juist een concurrentievoordeel geven aan onze industrie. Er moet evenwicht zijn tussen klimaatdoelstellingen en behoud van industrie, wat cruciaal is voor België.”

Kenniseconomie en activatie

Maar de grootste economische kracht van ons land zit hem in de hersenen, zegt de premier. “België is een land zonder grondstoffen. Het enige wat wij hebben is onze kenniseconomie. We zijn nog altijd beter in problemen oplossen dan in ze creëren. Dat doet de Belg zonder een groot ego dat in de weg staat.”

‘Men zegt wel eens: ‘iedereen met poten en oren moet aan de slag’. Soms hoor je dan de tegenreactie dat die visie te economisch is, maar dat is makkelijk te weerleggen.’ Alexander De Croo, eerste minster

“Een zwak punt van België is de activiteitsgraad die lager ligt dan in veel van onze buurlanden. Men zegt wel eens: ‘iedereen met poten en oren moet aan de slag’. Soms hoor je dan de tegenreactie dat die visie te economisch is, maar die is makkelijk te weerleggen. De grootste tekorten zitten namelijk in sectoren zoals de kinderopvang, ziekenhuizen en ouderenzorg.”

De Croo merkt ook op dat we minder moeten denken in landsgrenzen. “Die zijn een overblijfel uit het verleden Als wij miljoenen investeren in imec dan zijn het niet alleen de Belgen die daar rechtstreeks van profiteren, maar ook de Nederlanders. We moeten het op ” schaal bekijken.”

Premier Alexander De Croo en Belfius-CEO Marc Raisière