China wil de ‘ChatGPT van Alibaba’ streng controleren

De Chinese autoriteiten zijn van plan om in China ontwikkelde tools die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, aan een “veiligheidsinspectie” te onderwerpen. Dat raakte dinsdag bekend nadat de internetreus Alibaba zijn eigen chatbot Tongyi Qianwen had voorgesteld. Het nieuws stuurde het Alibaba-aandeel een tijdlang in het rood.

Alibaba kondigde dinsdag aan dat het een eigen chatbot Tongyi Qianwen zal uitbrengen. De dienst werkt met generatieve artificiële intelligentie en moet een belangrijke rol krijgen bij alle producten en diensten die Alibaba uitbrengt, van de webshop tot de zoekmachines van het bedrijf en de eigen smart speakers. Na het bericht schoot het Alibaba-aandeel met 2,45 procent de hoogte, van 97,95 tot 100,40 Hongkongse dollar.

Maar dat was dus buiten een wetsvoorstel van de Chinese overheid gerekend, want na de aankondiging van een strenge controle op AI-tools daalde het aandeel opnieuw tot 98,15 Hongkongse dollar. Volgens het voorstel zal er “een veiligheidsinspectie moeten worden aangevraagd bij de regelgevende instanties voor internet vooraleer producten die gebruikmaken van generatieve artificiële intelligentie aan het publiek kunnen worden aangeboden”.

De opzet van het voorstel is naar verluidt te zorgen voor een “gezonde ontwikkeling en standaardimplementatie van generatieve AI-technologie”. Kunstmatig gegenereerde inhoud moet “de fundamentele socialistische waarden weerspiegelen en mag geen inhoud bevatten die verband houdt met de ondermijning van de staatsmacht”. Zo mag er geen sprake zijn van “terroristische of extremistische propaganda”, “rassenhaat” of “andere inhoud die de economische en sociale orde kan verstoren”.

Nieuwe technologie vereist

Behalve Alibaba verklaarden nog meer Chinese bedrijven te werken aan een eigen chatbot op basis van generatieve artificiële intelligentie, waaronder Baidu, JD.com, Netease en ByteDance (het moederbedrijf van TikTok). China zelf kondigde een ambitieus plan aan om tegen 2030 wereldleider te worden in kunstmatige intelligentie.

‘In principe zouden bedrijven in westerse landen Chinese AI-tools kunnen aanbieden, maar of die echt op lange termijn de technologie van Microsoft, OpenAI en Google van de troon kunnen stoten, is twijfelachtig.’ Thomas winters, ku leuven

“China kan bedrijven als Alibaba opleggen om zijn chatbot alleen te voeden met de beperkte informatie die vandaag al toegankelijk is op het sterk gecureerde internet. Dat zorgt er wel voor dat Chinese bedrijven in wezen moeilijk aan de slag kunnen met de al bestaande technologie, zoals GPT van OpenAI. Westerse systemen zijn namelijk aan het volledige internet blootgesteld. Zelfs al beperk je de toegankelijke gegevens, dan nog krijg je die bredere kijk er niet zomaar uit. En dat is een probleem voor de Chinese overheid”, legt Thomas Winters uit, AI-onderzoeker aan de KU Leuven.

Succes op de eigen markt

Toch hoeft dat China er niet van te verhinderen om succesvol te zijn met zijn eigen technologie. “Of het marktleider zal worden tegen 2030 is maar de vraag, maar China kan wel leiden op het vlak van de architectuur voor de taalmodellen. Het land heeft veel supercomputers, dus daarmee zouden ze taalmodellen wel succesvol kunnen trainen. In het verleden hebben we gezien dat OpenAI onderzoekpapers publiceerde over beeldgenerator Dall-E, waarop China niet veel later iets gelijkaardigs presenteerde. Het land heeft toen al bewezen dat de systemen effectief zijn. China gooit heel wat computerkracht in de strijd om succesvolle kopieën te maken.”

Winters sluit niet uit dat Chinese bedrijven hun systemen met succes op de westerse markt zullen introduceren. “In principe zouden ze in westerse landen dan hun diensten kunnen aanbieden, maar of die echt op lange termijn de technologie van Microsoft, OpenAI en Google van de troon kunnen stoten, is twijfelachtig. Die westerse bedrijven zetten momenteel ook alles op alles en hebben er alle belang bij om marktleider te worden. Bovendien worden ze volop getraind met data die voor onze markt relevant zijn.” Net als de andere grote Chinese internetdiensten moeten Alibaba en andere Chinese bedrijven in de toekomst dus vooral rekenen op succes op de lokale markt.

