Microsoft Word en Excel krijgen GPT-4-integratie: ‘Artificiële intelligentie evolueert tot een echt product’

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de nieuwe versie van zijn taalmodel voorgesteld. GPT-4 kan reageren op vragen die zowel beelden als tekst bevatten. U krijgt ook meer creativiteit te zien in teksten en er zitten een betere logica en meer feiten verwerkt in de antwoorden. GPT-4 zit straks in Word en Excel van Microsoft 365. Is ChatGPT bruikbaarder geworden voor bedrijven? En rekent OpenAI af met de grootste bekommernissen rond generatieve artificiële intelligentie?

ChatGPT heeft in geen tijd de interesse gewekt van miljoenen gebruikers. Veel mensen en bedrijven vinden een nuttige toepassing voor het systeem, dat sinds eind vorig jaar gratis beschikbaar is. OpenAI heeft onlangs de nieuwste versie van zijn taalmodel voorgesteld. GPT-4 is multimodaal. U kunt niet alleen teksten invoeren, maar het kan nu ook afbeeldingen analyseren of een combinatie van tekst en beeld. Als antwoord krijgt u alleen een tekst te zien. Dat gaat minder ver dan onderzoekers in artificiële intelligentie (AI) hadden verwacht, weet The Verge. Aanvankelijk werd gedacht dat het nieuwe taalmodel zou werken met tekst, afbeeldingen, video en geluid. Dat is dus niet het geval.

Gebruikers bekijken ChatGPT soms als een soort van alwetend systeem dat met feiten reageert op vragen van gebruikers, maar dat is het allerminst. De technologie erachter is in de eerste plaats een taalbot. Het doorzoekt een enorme databank met teksten en voorspelt zo welke combinatie van woorden het meeste van toepassing is als antwoord op de vraag die u stelt. De kans is groot dat de antwoorden van ChatGPT feiten bevatten, maar dat is zeker geen garantie. Bij GPT-4 is er 40 procent zekerheid dat de antwoorden feitelijk kloppen. Het kan ook langere teksten verwerken, tot 25.000 woorden.

‘Grafieken analyseren en hele teksten samenvatten, daar besparen werknemers een paar uur tijd mee’ Thomas Winters, Ai-onderzoeker van de KU leuven

Als het om creativiteit gaat, is ChatGPT met zijn taalvaardigheid al langer sterk. OpenAI beweert dat GPT-4 nog beter is geworden in creatief schrijven. Het kan ook samenwerken met de gebruiker. Stel, u vraagt om een fictieverhaal te schrijven over een onderwerp, dan houdt ChatGPT nu beter rekening met de feedback die u geeft op zijn teksten. U kunt zo het plot van het verhaal een andere draai geven.

Waar kunt u het testen?

Op dit moment is GPT-4 beschikbaar voor betalende gebruikers via het ChatGPT Plus-abonnement. Dat kost 20 dollar per maand, of 18,79 euro. De gratis versie werkt nog met GPT-3.5. Daarnaast kan een kleine groep van testers er al mee aan de slag in diensten van Microsoft. Er loopt al enkele weken een test met AI-integraties in de Bing-zoekmachine. Het grote voordeel van dat systeem ten opzichte van ChatGPT, is dat Bing realtime-informatie gebruikt van het web en ook URL’s deelt van de bronnen die het heeft geraadpleegd. Onlangs heeft Microsoft bekendgemaakt dat de chatfunctie Bing al de hele tijd werkt met GPT-4 in plaats van GPT-3.5.

In een blogbericht heeft de techgigant deze week ook een integratie met artificiële intelligentie in zijn kantoorsoftwarepakket Microsoft 365 voorgesteld. Het gaat opnieuw om een testfase met een kleine groep gebruikers. GPT krijgt een plaats in Word, Excel, PowerPoint en Teams. In Word kan het documenten opstellen op basis van een instructie, of samenvattingen maken. In Excel kunnen gebruikers vragen om data te analyseren, verbanden te zoeken, formules aan te bevelen of een schriftelijk verslag te maken over de gegevens. U ontdekt het in de onderstaande demonstratievideo van Microsoft.



AI leren gebruiken

“GPT-4 voelt als een logische evolutie. Het multimodale gaat minder ver dan vooraf werd gedacht, maar het analyseren van afbeeldingen werkt goed en dat is indrukwekkend”, zegt Thomas Winters, AI-onderzoeker bij de KU Leuven, aan Trends. “Ik denk dat heel veel bedrijven nog onderschatten wat de mogelijkheden zijn van die tools. Grafieken analyseren en hele teksten samenvatten, daar besparen werknemers een paar uur tijd mee.”

Winters ziet een parallel met de manier waarop mensen hebben geleerd om Google efficiënt te gebruiken. “Alles begint bij de input en de opdracht die u geeft aan ChatGPT. Mensen moeten leren hoe ze de tools optimaal kunnen gebruiken, net zoals er over het efficiënte gebruik van een zoekmachine als Google ook veel te leren valt. Ik moet collega-onderzoekers in computerwetenschappen er soms nog op wijzen dat ze bepaalde taken veel sneller kunnen uitvoeren met de hulp van ChatGPT. We moeten anders gaan denken als we het voordeel uit artificiële intelligentie willen halen. Het is vooral een kwestie van leren hoe u vragen stelt of opdrachten geeft.”

De onderzoeker geeft een paar tips om meer te halen uit ChatGPT door uw vraag of opdracht slim te formuleren. “Heel vaak werken voorbeelden goed. Omschrijf daarbij in woorden op welke manier ChatGPT moet redeneren, zodat hij uw vraag correct analyseert. Zo hebt u een grote kans dat ChatGPT de output toont die u verwacht. En als u merkt dat iets werkt, bewaar dan de schrijfwijze van uw vraag voor later in een document. Als het gaat om een taak die regelmatig terugkeert – u wilt ChatGPT bijvoorbeeld een antwoord laten schrijven op een e-mail – dan kopieert en plakt u de vaste opdrachttekst en voegt u enkel nog de naam van de ontvanger toe aan uw opdracht.”

‘Als u via de zoekmachine van Google op zoek gaat naar het antwoord op uw vraag, dan komt u evengoed websites tegen die foute informatie bevatten. U moet de antwoorden van artificiële intelligentie dus kritisch blijven bekijken’ Thomas Winters, Ai-onderzoeker van de KU leuven

Nog maar weinig werknemers weten hoe ze met goed geformuleerde vragen en opdrachten het onderste uit de kan halen. Winters merkt daarom een nieuw fenomeen op. “ChatGPT heeft ook een API, een systeem dat bedrijven of particulieren kunnen gebruiken om de dienst te integreren in hun platform. We zien nu websites opduiken die werken als ChatGPT, maar die eigenlijk maar in één doeleinde zijn gespecialiseerd. Zo is er een website die academische onderzoeken op een degelijke manier samenvat. Het systeem is al op voorhand gevoed met de juiste achtergrondinformatie zodat het de samenvattingen maakt die u verwacht, zonder dat u dat eerst uitgebreid hoeft uit te leggen.”

Artificiële intelligentie als product

Als Winters naar de AI-integraties van Microsoft kijkt, dan valt hem op dat het bedrijf erg snel schakelt met nieuwe functies in zijn Edge-browsers, de Bing-zoekmachine en nu de Microsoft 365-kantoorsoftware. Microsoft ziet met Bing AI een kans om marktaandeel te winnen in de heel lucratieve markt van de zoekmachines en de vele advertentie-inkomsten die daar worden verdiend. Google is de marktleider en een stuk voorzichtiger met de uitrol van zijn AI-systeem, Bard.

“Microsoft komt heel agressief op de proppen met de nieuwe technologie. Het valt op dat alles stilletjes aan in producten terechtkomt. Dat is een logisch gevolg, maar het is minder interessant voor wetenschappers.”

Fouten en hallucinaties

Maar de vraag is of AI ook echt een goed product is voor bedrijven. Kunnen we bedrijven aanraden om het gebruiken, zolang er nog steeds feitelijke onjuistheden in de antwoorden van ChatGPT zitten? Ook hallucinaties zijn een probleem: het fenomeen waarbij artificiële intelligentie zelf nepinformatie verzint. Onze collega’s van de technieuwssite Datanews vroegen bij wijze van test aan Bing AI om de namen van alle journalisten van hun redactie te noemen. Als bron gebruikte de AI de website van Datanews, maar toch dook er in de lijst ook een onbestaande persoon op.

‘OpenAI is weer minder open geworden. De opkomende concurrentie van bedrijven als Google en Meta speelt daar een rol in’ Thomas Winters, Ai-onderzoeker van de KU leuven

“GPT-4 is opnieuw getraind, waardoor het model veel beter kan omgaan met feiten. De hallucinaties zijn verminderd, maar lang niet verdwenen. Ik denk dat we de boodschap moeten geven dat bedrijven wel degelijk aan de slag moeten met de mogelijkheden van artificiële intelligentie, maar doe het op een juiste manier. Als u via de zoekmachine van Google op zoek gaat naar het antwoord op uw vraag, dan komt u evengoed websites tegen die foute informatie bevatten. U moet de antwoorden van AI dus kritisch blijven bekijken”, merkt Thomas Winters op.

Niet zo’n open AI

Fouten komen nog wel voor, maar elke nieuwe versie van GPT die OpenAI voorstelt, zet nog wel steeds grote stappen voorwaarts, aldus de AI-onderzoeker. “Ik denk dat we kunnen verwachten dat OpenAI verder gaat met die multimodale features. Het accepteren van video lijkt me een logische volgende stap. Verder verwacht ik dat GPT weer vooruitgang boekt op de punten die in de versie 4 zijn verbeterd. Het bedrijf doet telkens ongeveer een jaar over een nieuwe release.”

Winters geeft aan dat het in vergelijking met de voorgaande jaren moeilijker is geworden om in te schatten wat voor nieuws we mogen verwachten, voornamelijk omdat OpenAI er steeds minder open over communiceert. “De opkomende concurrentie van bedrijven als Google en Meta zal daar wel een rol in spelen. We weten nu bijvoorbeeld dat de verbeterde feiten die GPT-4 geeft, het gevolg zijn van het zogenoemde ‘reiforcement learning‘ op basis van menselijke feedback. OpenAI laat de vorige versie, GPT-3.5, problemen oplossen en vervolgens geven mensen aan wat de beste antwoorden zijn. Maar OpenAI deelt dus niet langer alle details van zijn aanpak.”