“We gaan iets met artificiële intelligentie doen”, was de conclusie van twee Antwerpse ondernemers die snel het potentieel van ChatGPT zagen. Enkele maanden later hebben ze als een van de eersten een chatbot ontwikkeld die inhoud uit vorige gesprekken onthoudt. De wereld kijkt naar hun bedrijf, BlackBear. Hun aankondigingsvideo werd al 1,1 miljoen keer bekeken. “Het is moeilijk om nu al het potentieel van MemoryGPT te voorspellen.”

De opkomst van slimme chatbots is een ware race geworden. Eentje tussen giganten zoals Google, dat zijn chatbot Bard ontwikkelt, en Microsoft, dat stevig in OpenAI investeert. OpenAI is het bedrijf dat met ChatGPT een ongezien succes bereikt. De slimme chatbot weet sneller nieuwe gebruikers te winnen dan andere revolutionaire spelers zoals Netflix, Spotify en Facebook dat konden. Een groeiende groep van gebruikers erkent de voordelen van intelligente hulpjes die hen op een quasi menselijke manier kunnen bijstaan.

Dat pikken ook de kleinere bedrijven op, zoals het Antwerpse BlackBear, gespecialiseerd in toepassingen rond generatieve artificiële intelligentie (AI). Na enkele kleinere projecten kregen de oprichters, Nick Haverals en Rik Van Kerckhoven, het idee om een typisch pijnpunt van ChatGPT en andere chatbots te verhelpen. Hun systeem, MemoryGPT, kreeg een langetermijngeheugen.

Alsof het een goede vriend is, vertelt u MemoryGPT over uw dagelijkse bezigheden. In de latere gesprekken die u voert, weet de chatbot bijvoorbeeld nog dat u dagelijks vijftig push-ups doet, met welke projecten u bezig bent op het werk en dat u nadenkt over een leuke verrassing voor uw broer die binnenkort jarig is. Zonder opnieuw de context te geven kunt u op een later moment MemoryGPT inschakelen voor nieuw advies over uw trainingsschema en creatieve input voor het verjaardagscadeau. Hieronder de tweet met een videodemo van MemoryGPT die 1,1 miljoen keer werd bekeken.

This is crazy!!



Introducing: MemoryGPT 🤯



It’s ChatGPT but with long term memory. It will remember the things you say and will be able to personalize your conversation based on that.



Currently polishing this and working on a better UI. Will open up to testing on Tuesday.



Who… pic.twitter.com/w6jmye1A5J — Rik 🦭 (@rikvk01) April 8, 2023

“Er zijn al enkele systemen op GitHub (een ontwikkelaarsplatform voor programmeurs, nvdr) die trachten een geheugen te geven aan het GPT-taalmodel van ChatGPT. Maar er was nog geen echt product of een website die iedereen kan bezoeken en dagelijks kan gebruiken. Die is er nu wel, want memorygpt.io is deze week publiekelijk gelanceerd”, zegt medeoprichter Rik Van Kerckhoven.

Van Kerckhoven is een ontwikkelaar die op zeventienjarige leeftijd de schoolbanken heeft omgeruild om te programmeren en businessprojecten zelfstandig uit te werken. Nick Haverals werkte de masteropleidingen industrieel ingenieur, toegepaste economische wetenschappen en business administration af aan de Universiteit Antwerpen en Quantic in de Verenigde Staten. Haverals is de CEO van het bedrijf.

Als kleine speler kunt u sneller uitpakken met nieuwe verbeteringen voor chatbots, daar waar iedereen met een vergrootglas kijkt naar de nieuwste functies van ChatGPT en de problemen die erbij komen kijken.

RIK VAN KERCKHOVEN. “Pick your battles. Wij hebben niet de mogelijkheid zelf een groot taalmodel zoals GPT te ontwikkelen en te trainen. Dat is onbetaalbaar. We kunnen wel de bestaande taalmodellen gebruiken als een basis om te innoveren. Onze aanpak waarmee we MemoryGPT een geheugen geven, is beter dan wat je al op GitHub ziet.

Over acht weken kan de markt al weer helemaal veranderd zijn. Zo snel volgen de ontwikkelingen zich momenteel op.” RIK VAN KERCKHOVEN, Blackbear

“Ik leg het kort uit. Onze chatbot categoriseert de informatie die de gebruiker verstrekt en dat heeft een groot voordeel. Wanneer de gebruiker later weer vertelt over zijn dagelijkse trainingsschema en vraagt hoe het kan worden aangepast, dan weet MemoryGPT heel precies welke opgeslagen gegevens uit vorige gesprekken belangrijk zijn om de vraag te beantwoorden. Dat werkt veel beter dan wanneer de chatbot op de achtergrond een heel gesprek met verspreide informatie herleest om dan in een nieuw gesprek een gebruiker te woord te staan. MemoryGPT levert zo meer kwalitatieve antwoorden.”

Maakt u zich geen zorgen over de grotere spelers? Microsoft pompt miljarden in OpenAI. Stel dat ChatGPT over een maand ook een geheugen heeft.

NICK HAVERALS. “We mogen de markt niet onderschatten. Het is niet zo dat de grotere spelers iedereen wegconcurreren. Er zijn nog zoveel mogelijkheden met generatieve AI. We hoeven ook niet het bereik te hebben van de volgende ChatGPT om succesvol te zijn. Er ontstaan meer nichechatbots. Er zijn genoeg ‘onbekende’ platformen die minder dan een miljoen gebruikers hebben, maar meer dan 500.000. De markt is groot en we zien de kansen.”

VAN KERCKHOVEN. “MemoryGPT was in de eerste plaats een proof of concept. Als product bieden we al langer een chatbot aan bedrijven aan met de naam GetChunky, maar die heeft nog geen geheugen. Dat gaat wel veranderen. Het zal ongeveer acht weken duren om de functionaliteit aan te bieden in die chatbot. Op dit moment staan we voor een belangrijk beslissingsproces, want het is moeilijk om het potentieel van MemoryGPT te voorspellen. Over acht weken kan de markt al weer helemaal veranderd zijn. Zo snel volgen de ontwikkelingen zich momenteel op.”

Screenshot van een conversatie met MemoryGPT

Als MemoryGPT inderdaad een groot succes wordt, bent u dan klaar om de servercapaciteit op te schalen? Dat is ook prijzig.

VAN KERCKHOVEN.“Nadat onze lanceringsvideo meer dan een miljoen keer was bekeken, werd MemoryGPT overstelpt door gebruikers en moesten we dat probleem verhelpen met onze hostingpartner. We moeten de servercapaciteit in de gaten houden. Dat geldt ook voor de grote spelers. ChatGPT worstelt geregeld met hoge bezoekersaantallen. Nu is het de vraag of MemoryGPT al dan niet zal uitgroeien tot een zelfstandig product. We onderzoeken ook volop de financiële kant van de zaak.”

Hoe ziet u MemoryGPT als een product groeien?

VAN KERCKHOVEN. “Het valt af te wachten of MemoryGPT genoeg terugkerende gebruikers krijgt. Als iemand bijvoorbeeld het systeem wil gebruiken als een fitnesscoach, is de naam MemoryGPT dan niet te nerdy? Misschien kunnen we ons beter richten op afzonderlijke diensten zoals een fitnesscoachGPT of hr-coachGPT. Op die manier kunnen we de werking van de chatbot ook helemaal optimaliseren voor een bepaald doeleinde.”

U had het net al over GetChunky, een slimme chatbot die u al aanbiedt aan bedrijven en die ook een geheugen krijgt. Wat is het verschil met de chatbot die ik al vind bij bol.com en de klantendienst van Proximus?

VAN KERCKHOVEN. “Mensen kennen chatbots al veel langer van onlinesupportdiensten, maar de systemen zijn meestal vrij dom. Die chatbots verwijzen veelal door naar een supportmedewerker van vlees en bloed. In maart dit jaar hebben wij onze slimme versie een chatbot gelanceerd. Gebruikers die met onze chatbot praten, kunnen op meer manieren worden geholpen en het gesprek voelt ook meer als een menselijke interactie. Met de opkomst van generatieve AI is eindelijk de tijd aangebroken dat chatbots handig worden.”

V.l.n.r. Rik Van Kerckhoven en Nick Haverals

Hoeveel bedrijven werken met GetChunky en bent u klaar voor grote klanten?

VAN KERCKHOVEN. “De bedrijven waarmee we werken, zijn heel verscheiden. Mensen gaan heel creatief met onze tools aan de slag. Een voorbeeld is een educatief bedrijf dat gebruikers helpt leerstof in te oefenen als voorbereiding op een examen. De chatbot stelt open vragen en gebruikers geven de antwoorden. We kunnen zo studenten coachen met behulp van AI. Dat kon voordien niet met de klassieke chatbots.”

HAVERALS. “Er zijn in de eerste weken vijf bedrijven die met onze chatbot werken, maar in totaal hebben we 15.000 gebruikers verspreid over al onze platformen. Een kleine 100 ervan zijn een betalende gebruikers. Daarnaast doen we met BlackBear consulting op maat voor grotere projecten die vragen om AI-oplossingen. We werken bijvoorbeeld binnenkort samen met een groot vastgoedkantoor in België, waarvan ik de naam nog kan niet noemen. Dat wordt zo’n maatoplossing. We maken dan een volledige analyse van de case en kijken bij welke menselijke interacties onze slimme oplossingen mogelijk zijn.”

‘We trekken met onze bedrijven een totaal verschillende klantenbasis aan. BlackBear, onze dienstverlening rond AI, heeft voor driekwart internationale klanten, terwijl Purple Panda voor zo’n 90 procent klanten uit België helpt.’ NICK HAVERALS, blackbear

VAN KERCKHOVEN. “Die diensten op maat vormen ook al een mooie wisselwerking met GetChunky. Wanneer we specifieke technologie ontwikkelen voor een bedrijf, dan kunnen we die kennis vaak recupereren als een nieuwe feature voor GetChunky. Anderzijds helpen verbeteringen van ons product ook om betere consulting aan te bieden.”

BlackBear is niet uw enige bedrijf. U hebt eerder al het consultancybedrijf Purple Panda opgericht.

HAVERALS. “Iets langer dan vijf jaar geleden zijn we begonnen met Purple Panda, dat diensten aanbiedt rond digitale marketing, webontwikkeling en webdesign. Dat bedrijf hebben we winstgevend gemaakt (volgens de recentste jaarrekening van 2021 bij de Nationale Bank maakte Purple Panda 120.636 euro wint, nvdr). We hebben nu 11 medewerkers, maar groeien nog volop. We zijn dus zeker niet van plan met Purple Panda te stoppen wegens ons AI-verhaal met BlackBear. Purple Panda geeft ons een solide basis.”

“We trekken met onze bedrijven een totaal verschillende klantenbasis aan. BlackBear, onze dienstverlening rond AI, heeft voor driekwart internationale klanten, terwijl Purple Panda voor zo’n 90 procent klanten uit België helpt. Het is ook logisch dat AI een bredere markt aanspreekt, terwijl marketing en webdiensten lokaal goed werken. We zijn al wel tevreden met de start van BlackBear. In die eerste zeven maanden groeit het al sneller dan de begintijd van Purple Panda.”

Welke grote klant mag u wel bellen?

VAN KERCKHOVEN EN HAVERALS. “Telenet.”

Ik had niet zo snel een concreet antwoord verwacht.

VAN KERCKHOVEN. “We dromen er al heel ons leven van om voor Telenet te werken. Purple Panda, de naam van ons bedrijf, is trouwens vernoemd naar een router. Het is in feite een misverstand. De wifi van mijn router heette Purple Panda en ik vond het leuk dat Telenet dat soort van grappige namen gaf aan hun draadloze netwerk. Tot ik achteraf te horen kreeg dat mijn stiefvader die naam had ingesteld. Maar goed, wij hebben ons bedrijf vernoemd naar een router van Telenet. We zouden veel voor het bedrijf kunnen betekenen, met AI-consultancy maar ook vanuit onze marketingachtergrond.”

HAVERALS. “We hebben samen al de gekste pitches bedacht om Telenet te overtuigen, maar we hebben die voorlopig nog niet gerealiseerd. Wanneer Telenet om onze diensten mag bellen? Gisteren.”

