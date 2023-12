Britse concurrentiewaakhond start vooronderzoek naar samenwerking OpenAI en Microsoft

De Britse concurrentiewaakhond CMA start een vooronderzoek naar de samenwerking tussen OpenAI en Microsoft. Sinds november bezit de Amerikaanse softwaregigant 49 procent van de belangen van de start-up. CMA bekijkt of er sprake is van een fusie die impact heeft op het Verenigd Koninkrijk.

Op vrijdag lanceerde CMA een oproep naar derde partijen die hun licht op de zaak kunnen werpen. Als er een onderzoek van komt, zal de waakhond kijken naar de machtsbalans tussen de twee bedrijven. Microsoft is met ruim 12 miljard euro de grootste investeerder in de maker van ChatGPT. De band tussen de bedrijven werd nog sterker toen Microsoft tussenkwam bij het kortstondige ontslag van OpenAI-CEO Sam Altman in november. Sindsdien zetelt de gigant mee in de raad van bestuur, zonder stemrecht.

CMA heeft de laatste tijd verschillende vooronderzoeken geopend naar technologiebedrijven. Microsoft en OpenAI werden daarbij al enkele keren vermeld. “De snelheid waarmee artificiële intelligentie (AI) zich ontwikkelt, is ongeëvenaard in de economische geschiedenis”, klikt het in een persbericht.

