In de brouwerij van AB InBev in Leuven loopt al zes maanden een robothond rond, die problemen in het productieproces vroegtijdig moet opsporen.

Spot, zoals zijn naam luidt, is een creatie van het bekende Amerikaanse roboticabedrijf Boston Dynamics. Als onderdeel van het Brewery of the Future-programma van AB InBev voert hij in Leuven elke week 1.800 inspecties uit op tien verpakkingslijnen die elk uur meer dan 50.000 vaten Stella Artois-, Budweiser-, en Coronabier verwerken.

Afwijkingen opsporen

“Onze machines ondervinden na verloop van tijd veel slijtage, dus voorspellend onderhoud is een topprioriteit”, zegt AB InBev. “Spot ziet meer dan het dubbele van de afwijkingen die wij verwachten en zorgt voor prestatieverhogingen en energiebesparingen in de brouwerij.”

In zijn eerste zes maanden dienst heeft Spot bijna 150 anomalieën ontdekt en daardoor de gemiddelde hersteltijd teruggebracht van een paar maanden tot dertien dagen, zegt AB InBev.

Onder de problemen die de robothond vroegtijdig kon opsporen, zijn persluchtlekken, oververhitte motoren door uitgevallen ventilatoren en een reductiekast die zonder olie aan het draaien was.

Lees verder onder de video



Boston Dynamics

Boston Dynamics is ook bekend van LS3, het robotpaard van het Amerikaanse leger, en van de menselijke robot Atlas, die arbeiders kan helpen op een werf.



Om aan te tonen dat vallen en opstaan deel uitmaakt van het leerproces, gaf het roboticabedrijf een tijd geleden ook een compilatievideo vrij waarin te zien is hoe de robot zich misstapt, struikelt of een plank laat vallen.