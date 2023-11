N-VA-voorzitter Bart De Wever wil met de campagne ‘Voor Vlaamse Welvaart’ volgend jaar voldoende kiezers overtuigen om een confederale deal op tafel te kunnen leggen, zegt hij in een uitgebreid gesprek met Trends. Lees een uittreksel.

Bart De Wever zegt in een exclusief interview met Trends Kanaal Z dat hij niet meer gelooft in een federale regering die onze welvaart kan redden.

Misschien krijgt een volgende federale regering toch nog wat gedaan onder druk van de Europese Commissie. Of als de rente op Belgisch staatspapier voldoende stijgt.

BART DE WEVER. “Dan zal de PS bewegen. Elio Di Rupo was eind 2013, toen de langetermijnrente op Belgisch overheidspapier door het dak ging, doodsbang voor een sneeuwbaleffect waardoor de stijgende rentelasten alle beleidsruimte zouden opeten. Maar zo lang de rente onder controle is, droomt de PS van inflatie die schulden en vermogens opeet. Wij kijken in Vlaanderen met een Noord-Europees perspectief naar de cijfers, maar PS-voorzitter Paul Magnette wordt niet zenuwachtig van overheidstekorten en inflatie. Integendeel, die wordt daar gelukkig van. Dat heeft hij mij in dit eigenste huis gezegd. Toen ik in de zomer van 2020 met mijn handen in het haar zat en wist dat wij draconische maatregelen moesten nemen, begon hij te lachen. ‘Socialisten houden van crisissen want dan kunnen we geld uitgeven’, zei hij. Ik zie het met die mensen niet meer zitten. Het enige dat hen kan doen bewegen, is een boeman van buitenaf. De Europese Commissie staat voor de deur, we zullen zien of we op het strafbankje terechtkomen wegens de rode begrotingscijfers. Zelfs de Club Med-landen doen het beter. Ik kan alleen maar hopen dat de kiezer in het Noorden van het land naar die cijfers kijkt.”

Alexander De Croo betaalt zijn carrière met de welvaart van Vlaanderen. Bart De Wever

N-VA spreekt van een grote institutionele omslag, maar in welke mate willen Brussel en Wallonië daarin mee? Een sociale zekerheid gefinancierd door Vlaanderen blijft hun levensverzekering….

DE WEVER. “Dat is ook zo. Enthousiasme in het Zuiden voor een institutionele hervorming? You’ll find more cheer in a graveyard. Magnette heeft dat in 2020 uit de doeken gedaan: zo lang mogelijk de huidige toestand rekken. Zo lang mogelijk, dus tot ze het Noorden kwijt zijn, letterlijk en figuurlijk. En ik hoop dat dat volgend jaar is. Maar alleen de Vlaamse kiezer zal daarover beslissen. De Belgische parameters zijn vreselijk, maar je moet eens naar de onderliggende, Franstalig gedomineerde besturen kijken. Vandaag in het nieuws: Charleroi is failliet. Antwerpen daarentegen kan de belastingen verlagen. Ondertussen valideert het Rekenhof zelfs de Brusselse rekeningen niet meer. De Franstalige socialisten mogen blij zijn dat Belfius genationaliseerd is, anders zouden ze niet veel kredieten meer loskrijgen.”

Vindt u dan geen partner meer in het Zuiden?

DE WEVER. “De MR zit ideologisch dicht bij ons, maar zal altijd vasthouden aan België, anders verzuipt die partij in de rode zee. Dus daar kan ik institutioneel ook niks mee doen.”

Een volledige blokkering dus?

DE WEVER. “Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik heb het op antipathieke wijze al gezegd: ik hoop dat de Vivaldisten kopje-onder gaan. Ik neem daar geen woord van terug. Het is hun verdiende loon, zeker voor Open Vld. Je kunt kiezers bedriegen, je kunt die bedriegen in het kwadraat, en je kunt die, zoals nu gebeurd is, bedriegen in het kwadraat met slagroom erop. Guy Verhofstadt was gewoon een bedrieger, Alexander De Croo gaat daar nog ver over. Die betaalt zijn carrière met de welvaart van Vlaanderen. Als je een Open Vld´er in paniek uit je bureau wilt jagen, moet je gewoon zeggen: wat zijn de drie belangrijkste verwezenlijkingen van Vivaldi?”

