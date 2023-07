Argenx haalt bijna miljard euro op met kapitaalronde

Het biotechnologiebedrijf Argenx heeft 1,1 miljard dollar (zowat 980 miljoen euro) opgehaald met een nieuwe kapitaalronde bij beleggers. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

De opbrengst van de kapitaalronde ligt een pak hoger dan Argenx zelf eerder had aangegeven. Het bedrijf had maandag aangekondigd dat het 750 miljoen dollar wilde ophalen. Beleggers in voornamelijk de Verenigde Staten en Europa tekenden in op meer dan 2 miljoen aandelen, tegen een prijs die een fractie lager lag dan de recordprijs van het aandeel maandag bij sluiting van de beurs.

Het aandeel van het biotechbedrijf schoot maandag 31 procent hoger op de beurs van Brussel, tot 437,60 euro, na de bekendmaking van positieve resultaten voor een nieuwe behandeling. Dinsdag werd het aandeel geschorst in afwachting van nieuws over de kapitaalronde. Dat volgde woensdagochtend, waarop de handel in het aandeel om 9.00 uur kon hervatten. Rond 9.10 uur noteerde het aandeel Argenx met een winst van ruim 3,5 procent, boven de 450 euro

