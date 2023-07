Na de koersstijging van argenx met 31 procent: winst nemen of niet?

Bij een ‘normaal’ aandeel zullen beleggers na zo’n koersexplosie twee keer nadenken of ze toch niet een beetje winst van tafel moeten nemen. “Maar argenx is een extreem zeldzame parel. Misschien is het net de kunst om niet te verkopen”, zegt Danny Van Quaethem van Econopolis.

Het ijzer smeden als het heet is, moet de top van argenx gedacht hebben. Dinsdag maakte het biotechnologiebedrijf bekend dat het 750 miljoen dollar wil ophalen, voornamelijk bij grote beleggers in de Verenigde Staten en Europa. Het nieuws van de kapitaalverhoging kwam een dag na de bekendmaking van positieve studieresultaten voor het geneesmiddel Vyvgart bij een grote groep patiënten (fase 3) met de auto-immuunziekte CIDP.

Het potentieel is groot. Het is de eerste echte vernieuwing voor deze ziekte in dertig jaar. Analisten denken dat een extra omzet van 2 miljard dollar mogelijk is. “De klinische data voor CIDP waren zeer sterk. Deze data bewijzen ook de geloofwaardigheid van ‘een pijplijn in eenzelfde product’. Want er zijn vijftien mogelijke indicaties die met Vyvgart behandeld kunnen worden. De koers van argenx was de voorbije twee weken wat aan het afglijden. Het nieuws van maandag heeft een hefboom gezet op de koers”, zegt Danny Van Quaethem, medebeheerder van het Econopolis Belgian Champions-fonds. Argenx bekleedt een topvijfpositie in het fonds, volgens de laatst beschikbare factsheet.

Biotech blijft achter in beursrally

De biotechnologiesector is dit jaar een achterblijver. Terwijl de Nasdaq Composite-index een van zijn beste prestaties ooit neerzette in de eerste jaarhelft, staat de subindex van de biotechnologieaandelen op verlies sinds Nieuwjaar. Danny Van Quathem: “Heel wat biotechnologieaandelen noteren onder hun nettocashpositie. Die bedrijven hebben dus per aandeel meer geld op hun balans staan dan beleggers bereid zijn voor de aandelen te betalen.” Het sentiment rond de biotechnologiesector is allesbehalve positief. Dat heeft vooral te maken met de gestegen rente, die alle financiering duurder maakt en de waarderingen van groeibedrijven drukt.

Ook vóór het meest recente nieuws over het stermiddel Vyvgart roeide argenx overigens al tegen de stroom in. “Ergens midden 2021 bereikten de waarderingen voor biotechnologieaandelen hun piek. Daarna is de slinger de andere kant opgegaan”, zegt Danny Van Quaethem. Waar de biotechsector een kwart goedkoper noteert dan op de piek op 10 augustus 2021, was argenx over de periode augustus 2021 tot en met afgelopen vrijdag een kwart duurder geworden. Maandag kwam daar nog een fenomenale 31 procent bij.

“De stijging was des te sterker, omdat biotechnologie in het huidige klimaat niet meer naar waarde wordt geschat door beleggers en omdat er meteen weer gespeculeerd wordt op een overname van argenx door een grote farmaspeler”, meent de fondsbeheerder. “Al heeft de CEO al meermaals gezegd dat hij absoluut onafhankelijk wil blijven.” Dinsdag was het aandeel argenx geschorst, in afwachting van de kapitaalverhoging.

Wanneer moeten beleggers hun winst veiligstellen?

Van de vijftien analisten die het aandeel argenx volgen, geven er veertien een koopadvies en eentje een verkoopadvies, volgens het persagentschap Bloomberg. Maandag zal allicht niet de beste dag geweest zijn van de analist van Société Générale, die op 14 juni besliste om zijn advies op verkopen te zetten en het koersdoel op twaalf maanden op 223 euro. Het aandeel is nu bijna twee keer zoveel waard.

“De analisten zijn nog volop aan het berekenen welke waarde de toepassing van Vyvgart voor CIDP – languit chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy – toevoegt. Daarnaast moeten ze ook rekening houden met een winstverwatering door de kapitaalverhoging”, merkt Danny Van Quaethem op. “Beleggers moeten voor zichzelf uitmaken of ze winst moeten nemen of niet. Ze kunnen voor die beslissing ook te rade gaan bij de analisten, die hun waarderingsmodellen hebben.”

Het gemiddelde van alle, nog niet allemaal geüpdatete, koersdoelen verzameld door Bloomberg bedraagt 463,92 euro, wat een opwaarts potentieel van 6 procent inhoudt. De ene na de andere analist past zijn koersdoel aan het recente nieuws aan. “Ik kan alleen maar zeggen dat argenx een extreem zeldzame parel is. Ik volg de sector sinds de jaren 90 en ik heb zeer veel mislukkingen gezien. Succes is heel zeldzaam. Biotechnologiebedrijven die meer dan één succes weten te boeken, zijn zeer uitzonderlijk”, meent Danny Van Quaethem. De analist verwijst ook nog naar uitspraken van de CEO van argenx, Tim Van Hauwermeiren, die heel ambitieus is, nog veel waarde voor de aandeelhouders wil creëren en over een brede pijplijn van potentiële producten beschikt.

1 miljard dollar omzet na amper een jaar

“Soms is het net de kunst om niet te verkopen”, vervolgt Van Quaethem. “De oude beurswijsheid luidt: let your profits run. Die leuze moet je dan wel combineren met: cut your losses fast.” Vrij vertaald: beleggers kunnen perfect aandelen bijhouden die sterk gestegen zijn, zolang ze ook bereid zijn om aandelen snel uit de portefeuille te verwijderen als ze dalen.

Let wel, we spraken hierboven dan wel over winst en over winstverwatering, maar weet dat er bij argenx voorlopig nog geen sprake is van winst. In het prospectus voor de kapitaalverhoging staan voorlopige cijfers over het tweede kwartaal. Daarin staat dat Vyvgart 269 miljoen dollar omzet heeft gedraaid. “Weet je hoe uitzonderlijk dat is?”, vraagt Danny Van Quaethem. Analisten verwachten een verkoop van meer dan 1 miljard dollar in 2023, waarmee Vyvgart de status van blockbuster kan krijgen. “Na amper één jaar op de markt een omzet halen van 1 miljard dollar. Daarvoor zouden veel (bio)farmabedrijven een moord begaan, bij wijze van spreken.”

