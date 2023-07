De handel in het aandeel van biotechbedrijf argenx is dinsdag geschorst, in afwachting van een nieuwe kapitaalronde.

Argenx kondigde maandag na beurs aan dat het 750 miljoen dollar (668 miljoen euro) wil ophalen middels de plaatsing van aandelen. Het aandeel van het biotechbedrijf schoot maandag 30 procent hoger, na de bekendmaking van positieve resultaten voor een nieuwe behandeling.

