Ackermans & van Haaren verwerft 6,6 procent van Indiaas chemicaliënbedrijf

Ackermans & van Haaren (AvH) heeft een belang van 6,6 procent verworven in Camlin Fine Sciences, een beursgenoteerde producent van speciale chemicaliën uit India. De Antwerpse holding hoest daarvoor na een openbaar bod 20 miljoen euro op via dochteronderneming Anfima, zo meldde ze donderdag na de slotbel. Camlin produceert onder meer vanilline (smaak en aroma van vanille).

In april kondigde AvH aan samen het Indiase Convergent Finance een openbaar bod te lanceren op 26 procent van de aandelen van Camlin Fine Sciences. Finaal werd eind augustus maar 9,9 procent aangeboden. Daarvan nam AvH 6,6 procent voor de rekening en een fonds geadviseerd door Convergent Finance 3,3 procent. AvH en Convergent hadden vorig jaar een partnerschap gesloten om Convergents investeringen in Indiase bedrijven uit te breiden.

Mumbai

AvH wordt nu een van de kernaandeelhouders van het bedrijf met hoofdzetel in Mumbai. AvH, Convergent en topman Ashish Dandekar zijn samen goed voor 48 procent.

Het bedrijf met beursnotering in Mumbai produceert buiten vanilline onder meer antioxidanten voor de bewaring van voedingsmiddelen en chemicaliën voor industriële toepassingen. In het boekjaar dat eind maart afliep, was Camlin Fine Sciences goed voor ongeveer 189 miljoen euro omzet. Het bedrijf telt 768 werknemers. (Belga)

