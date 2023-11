Schilder van de sterren: Belgische vakman in huis bij Calvin Klein en Taylor Swift

Luxury Style

interview met hofleverancier Eddy Dankers

Schilder Eddy Dankers is al 25 jaar Belgisch hofleverancier en werkt internationaal voor sterren als Robert De Niro, Kanye West, Taylor Swift en Calvin Klein. “Calvin heeft zelfs muren in de tint Dankers White.”

Tekst / Veerle Symoens

Uit stambomen en oude documenten blijkt dat de familie Dankers al sinds de zeventiende eeuw actief is in de schilderkunst. Meestertechnieken uit het verleden werden gekoesterd en telkens nieuw leven ingeblazen. Dat ging van vader op zoon. Toen Eddy Dankers zestien was, merkte de internationaal gerenommeerde kunsthandelaar en interieurdecorateur Axel Vervoordt zijn talent voor vergeten technieken op en plukte hem van de schoolbanken. Meer dan 35 jaar later werken ze nog altijd samen.

Wereldniveau

“In een wereld met steeds meer artificiële producten, zie ik het als mijn roeping oude schildertechnieken en materialen te blijven eren en opwaarderen. Materialen met respect voor de natuur én ter ere van onze eigen gezondheid”, zegt Eddy Dankers. “Kalk is de moeder van alle verven. Het is zeer ademend en niet giftig. In ons schildersbedrijf, Dankers Decor, werken we al lang met natuurlijke verven en afwerkingen. Daarmee kunnen we extra diepte, schoonheid en elegantie aan elke ruimte geven.

“Van een Kempens familiebedrijf groeiden we uit tot een bedrijf op wereldniveau. Omdat we niet alles zelf kunnen blijven doen, ontstond de droom onze eigen natuurlijke verven, ­pleisters en afwerkingen, allemaal gemaakt in België, op grote schaal aan andere professionals aan te bieden en hen op te leiden. Dat doen we ondertussen van Europa tot Amerika, het Midden- en het Verre Oosten. Zo is ­Domingue Architectural Finishes ontstaan.”

Terug naar de natuur

“Dat ik zo gepassioneerd ben door natuurlijke verven en afwerkingen, komt enerzijds door mijn liefde voor de natuur, de sereniteit en duurzaamheid. Het productieproces van veel verven is zeer giftig voor het milieu. Ik wilde niet nog meer kapotmaken. Anderzijds ontstond mijn passie ook een stukje uit frustratie. Mijn vader overleed aan longkanker, te wijten aan het werken met chemische verven en ­producten. Ik leerde de stiel van hem en voelde dat ik het anders wilde aanpakken. Daarom werk ik met natuurlijke, ademende materialen in plaats van met toxische verven die je als schilder maar ook als bewoner van een pand inademt. Er zit een beetje tegendraadsheid in mij. Het anders willen aanpakken dan de meesten, ook dat sterkte mijn drive voor die natuurlijke aanpak en focus op vakmanschap. Veel meestertechnieken gingen bijna verloren in

het naoorlogse cementtijdperk. Het was mijn droom om die te blijven eren. Zowel met ­Dankers Decor als met Domingue Architectural Finishes steken we de traditie en de alchemie in een nieuw kleedje, geen snelle blingbling”.



Hofleverancier, meester en vernieuwer

Het koningshuis doet al 25 jaar een beroep op Dankers’ diensten. Als hofleverancier schildert hij aan patrimoniale en nationale erfgoed­projecten, maar evengoed aan particuliere ­opdrachten voor de koning en de koningin. ­Samen met onder anderen Axel Vervoordt werkt hij aan landgoederen, herenhuizen, kloosters, paleizen enzovoort, én voor sterren als Robert De Niro, Kanye West, Taylor Swift, Blake Lively en Calvin Klein.

“Het is bijzonder fijn om persoonlijk met al

die mensen samen te werken, vooral omdat

ik vertrek vanuit een diepe passie en missie. Alles draait om gevoel in mijn werk. De eerste gesprekken en sfeerbepalingen doe ik daarom allemaal zelf. We zoeken hoe materialen en kleuren communiceren met de architectuur, maar vooral ook hoe ze inwerken op de ziel van mensen. De juiste beleving neerzetten vergt vakkennis, een stevige portie empathie en authentiek connecteren. In ons werk gaan we terug naar de essentie. Dat is zeer mooi, ­zeker omdat die mensen buitenshuis vaak

een heel hectisch leven leiden.”

Offgrid reizen

“Ik zit bijna wekelijks op het vliegtuig, omdat ik betrokken wil blijven. Het is druk en ik ben veel onderweg. Yin en yang in balans ­houden is uitermate belangrijk. De natuur speelt daar voor mij een zeer prominente rol in. Enerzijds om tot rust te komen, anderzijds als mijn grootste inspiratiebron. Ik plan dan ook bewust tijd in om af en

toe volledig offgrid te gaan: geen gsm, zo weinig mogelijk mensen om me heen en het liefst de bergen in. Dan ontspan ik en neem ik vaak de ­belangrijkste beslissingen. Het is niet vanzelfsprekend zo even te ‘verdwijnen’, maar gelukkig ben ik goed omringd door een heel goed team.

Ook dat is een vorm van luxe waar ik bewust naartoe heb gewerkt. Ik ben net terug van ­Mongolië. De stilte in zo’n desolaat landschap

is fantastisch. De kleuren van de natuur en hoe het etnische volk leeft, inspireerden me enorm. Die aardse tinten zullen zeker hun vertaalslag

in ons kleurenpalet vinden.”

België als luxelabel

“Belgen zijn zeer bescheiden. Dat siert ons, maar vaak beseffen we niet welke rijke mix aan diepgaande kennis, traditie en creativiteit we in huis hebben. Vakmanschap dat wij als normaal zien, wordt internationaal ervaren als een ­kwaliteitslabel voor understated ­luxury.

Met Domingue bieden we de beste collectie ­architectonische afwerkingen die wereldwijd verkrijgbaar zijn. We pakken graag uit met het feit dat we een op-en-top Belgisch merk zijn.

Toch kozen we bij onze lancering bewust eerst voor de Amerikaanse markt. Zij hebben onze Europese geschiedenis en traditie niet, maar

er is wel een grote markt die ontzettend geïnteresseerd is in materialen die lang meegaan en in een warme, discrete en authentieke uitstraling. Pas sinds dit najaar bieden we onze verven en afwerkingen ook uitgebreid in Europa en de rest van de wereld aan. Antwerpen is onze uitvalsbasis. We zitten op een prachtige locatie: een voormalige kapel met gigantische bogen, authentieke afwerkingen en een prachtige binnentuin. De locatie straalt rust en ­

sereniteit uit en is tegelijk een internationale invliegplek. We ontvangen er regelmatig schildersbedrijven, maar ook klanten van elders ter wereld, die stalen komen bekijken en van de sfeer komen proeven. In hartje Antwerpen zijn we omgeven door bijzonder erfgoed. Weer iets dat wij Belgen te weinig beseffen, maar wat Amerikanen ongelooflijk inspirerend vinden. En terecht.”

Dankers White

“Die serene, diep door traditie gevoede kwaliteit is intussen goed bekend bij vele Hollywoodsterren. Belgium is daar een keurmerk voor stille luxe in kunst, mode, architectuur

en interieurdesign. Axel Vervoordt speelt daar op het gebied van interieur een grote rol in.

Samen gaven we Robert De Niro’s penthouse in New York een ruige, serene maar toch ­verfijnde Belgische look. We creëerden een rustgevend toevluchtsoord, gebaseerd op de principes van wabi-sabi, met behulp van een eerder donker, gedempt kleurenpalet, natuurlijke texturen en architectonische elementen.”

“Het huis van Calvin Klein in Miami hebben we twee keer geschilderd. De eerste keer in kleur, daarna helemaal in het wit. Daarvoor werkte ik heel nauw met hem samen. Een van de witten die we gebruikten, heet Dankers White. Het is een speciaal soort wit dat mijn vader me leerde te maken met slechts één ­pigment. Hij zei: “Dit wit kan je wereldwijd gebruiken, dat klopt altijd.” Soms werk je in

de bergen, soms aan de oceaan en vertrekken hebben verschillende oriëntaties waardoor de lichtinval telkens anders is. Maar waar ook ter wereld, Dankers White ziet er altijd goed uit. Het wit komt later nog in het Domingue-palet. Op dit moment bieden we 55 op de natuur ­geïnspireerde kleuren aan en werken we aan 45 extra kleuren. We willen groeien tot 140 unieke kleuren die alleen uit natuurlijke ­pigmenten zijn samengesteld. Daarnaast doen we veel maatwerk: als een kleur niet in ons ­palet zit, dan maken we die. Daarmee willen we een antwoord bieden aan de creatieve visie van designers.”

Een roeping

Domingue Architectural Finishes verder uitbouwen gebaseerd op de alchemie, de traditie en de technieken die verloren dreigen te gaan, voelt als een roeping. Door ons heel duidelijk te positioneren, trekken we ook met onze ­eigen schilderopdrachten de juiste mensen aan. ­Onlangs realiseerden we een groot

project voor de koninklijke familie in Qatar.

En momenteel treffen we samen met het ­architectuurbureau Studio Straf de voorbereidingen voor een ­hotelproject midden in de ­canyons van Utah.

Onlangs realiseerden we een gigantisch ­winkelpand van een groot kledingmerk op 5th Avenue in New York. Nu volgt de rest van de winkels: 150 wereldwijd. Daarvoor stellen

we een compleet pakket op maat samen met natuurlijke vloeren, verven, kalkpleisters en ­andere afwerkingen. Het is fantastisch te zien dat mensen het ook anders willen op een ­grotere schaal. Het doet deugd te beseffen dat we op wereldvlak aan mooie zaken kunnen ­bijdragen.”

