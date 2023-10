Best dressed: Het creatieve kleurgebruik van Kyle MacLachlan

Wie is Kyle McLachlan?

Golden Globe-winnaar Kyle MacLachlan

werd in 1959 geboren in Yakima, Washington. Na zijn studie vertrok hij stante pede naar ­Hollywood om er een acteercarrière op te ­bouwen. Daar zou hij een favoriete acteur van David Lynch worden, na zijn filmdebuut als hoofdrolspeler van Dune. De acteur stond erom bekend vaak tegenspeelsters te daten. Na Dune was dat Laura Dern en tijdens Twin Peaks Lara Flynn Boyle. Daarna volgde een verloving met supermodel Linda Evangelista. MacLachlan trouwde in 2002 met modejournaliste

Desiree Gruber, met wie hij een zoon heeft.

De Risico’s

Het is alsof we tv nooit gekend hebben zonder Kyle MacLachlan. De Amerikaanse acteur duikt sinds 1990 wel elk decennium op in een nieuwe glansrol. FBI-agent Dale Cooper in de iconische reeks Twin Peaks, dokter Trey Macdougal in Sex and the City, tandarts Orson Hodge in Desperate Housewives. Kyle is iemand aan wie je niet altijd aan denkt, maar die er wel altijd is. Hetzelfde geldt voor zijn stijlkeuzes. Hij kiest voor preppy en understated, maar wanneer hij dan toch ergens verschijnt, is het wel steeds een schot in de roos. Zijn garderobe is het best te omschrijven als lord of the manor met een hoek af. Als hij gaat voor ruiten, is

het in een opvallende tint of groot patroon. Wanneer hij voor een corduroy blazer opteert, dan wel meteen een in rood in plaats van ­klassiek bruin of beige.

Kyle MacLachlan at the ZEGNA x The Elder Statesman party on September 6, 2023 in Los Angeles, California (Photo by Tommaso Boddi/WWD via Getty Images) © WWD via Getty Images

Het succes

MacLachlan speelt op het eerste gezicht

vaak de rustige man next door op wie je

steeds op kunt rekenen. Maar toch altijd

met een ondeugend kantje. Stijlfavorieten: ­corduroy in opvallende kleuren, trenchcoats, ruiten, rolkraagtruien en wax coats zullen het altijd goed doen. Dat maakt van zowel hem als zijn garderobe een ‘American classic met Schotse roots’.

Tekst / Elspeth Jenkins

Foto / Getty