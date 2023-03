Z-Nieuws 24/03/23: Beleggers nemen Deutsche Bank onder vuur

Beleggers nemen Deutsche Bank onder vuur. Het aandeel verlies 8 procent. Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis geeft in de studio duiding bij het aanhoudend bankentumult. Het Vlaams lakkerijbedrijf Alural investeert 20 miljoen euro in extra productie. Om de stijgende vraag bij te benen, pompt het Amerikaanse moederbedrijf Mondelez 30 miljoen euro in de fabriek in Herentals. 20 Belgische videogame-bedrijven zijn de hele voorbije week aanwezig op de Game Developers Conference in San Fransisco, wereldwijd de grootste bijeenkomst voor computerspelontwikkelaars. De grote baas van TikTok heeft zich moeten verdedigen in het Amerikaanse congres. Het was een turbulente week op de markten waarbij de nieuwe renteverhoging van de Fed centraal stond. Philippe Gijsels blikt terug en vooruit op de markten.