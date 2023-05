Z-Nieuws 03/05/23: Europese Commissie trekt 500 miljoen uit om munitieproductie op te krikken

De Europese Commissie trekt een hoop geld uit om van de Europese defensie-industrie een oorlogsindustrie te maken. Munitiefabrieken die extra investeren om hun productie op te schalen, kunnen op financiële steun rekenen. De artilleriegranaten zijn voor het Oekraïense leger bestemd. Het Vlaams Vredesinstituut heeft bedenkingen bij de gang van zaken. Het Amerikaanse Kellog pompt 100 miljoen in de ombouw van zijn fabrieken in Mechelen en Polen. Ze gaan daar recycleerbare chipsverpakkingen maken. In Sint-Truiden heeft Punch Powertrain de serieproductie opgestart van automatische versnellingsbakken voor de hybride auto’s van Peugeot, Opel, Fiat en Citroën. In de eurozone is de werkloosheidsgraad in maart naar het laagste peil gezakt sinds 1998. Brussels Airlines heeft in het eerste kwartaal fors meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchtvaartmaatschappij hoopt dit jaar uit de rode cijfers te zijn. Engie rolt een netwerk van openbare laadpalen uit in Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Vandaag is de eerste in Limburg in gebruik genomen. In Z-Beurs gaat Tom Simonts van KBC dieper in op de positieve winstwaarschuwing van Colruyt. En hij staat stil bij autofabrikanten Porsche en Stellantis.