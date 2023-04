Met de overname van het gros van de Dreamlandaandelen gaat ToyChamp zwaarder doorwegen op de Belgische speelgoedmarkt. Via de Dreamlandwinkels zal ToyChamp voortaan ook aanwezig zijn buiten Limburg en Antwerpen. Ondanks de concurrentie van internetgiganten, doet de speelgoedketen het al jaren erg goed. ToyChamp blijft geloven in bakstenen winkels en zet erg in op beleving voor de klanten.