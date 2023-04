In ons land blijkt dat zowat een vijfde van de durfinvesteringen, risicovolle investeringen in jonge bedrijven, maar 1 tot 2 keer het geïnvesteerde bedrag opbrengt. In nog eens een vijfde van de gevallen scheuren de risicokapitaalinvesteerders er zelfs hun broek aan. Dat blijkt uit een Europese studie waaraan ook Vlerick Business School meewerkte. Opvallend: bij ons haalt het durfkapitaal minder vaak een toprendement dan gemiddeld in Europa en nog veel minder vergeleken met Nederland.