De Vlaamse regering lanceert een grootschalig renovatie- en vervangprogramma voor een heleboel bruggen. Een investering van 300 miljoen euro. Ze zet daarvoor een openbare aanbesteding in de markt. Het gaat om een publiek-private samenwerking, want de opdracht is te groot voor de Vlaamse overheid alleen. De laatste decennia is veel te weinig geïnvesteerd in onderhoud van onze verkeersinfrastructuur, waardoor onherstelbare schade is opgetreden.