Professor Jonathan Holslag: ‘De overheid heeft een onvoldoende nuchtere inschatting gemaakt van wat Alibaba kan betekenen voor onze economie’

In een studiogesprek gaf VUB-professor Jonathan Holslag meer uitleg over de harde conclusies die hij trok in zijn onderzoeksrapport rond het Alibaba-project. Eind 2018 trok de Chinese e-commercereus naar de luchthaven in Luik om een rechtstreekse toegangspoort te creëren tussen de Chinese en de Europese markt. Maar het handelsonevenwicht is alsmaar toenemend. ‘Ex-premier Charles Michel sprak over een open deur met handel in twee richtingen maar bijna de hele Alibaba-trafiek is Chinese invoer’, aldus Holslag.