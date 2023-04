Philippe Gijsels over daling olieproductie Opec+: ‘Dit was echt niet vooraf besproken’

De prijsdaling van ruwe olie tot onder de 75 dollar per vat, is maar van korte duur gebleken. Olie zit opnieuw in de lift, deze keer misschien zelfs naar de 100 dollar per vat. Dat komt door een onverwachte afspraak binnen het oliekartel OPEC. Dat heeft vanmorgen beslist om de productie met ruim 1 miljoen vaten per dag te verminderen. Ook partner Rusland doet mee en verlengt z’n productiedaling met 500.000 vaten, die het had ingevoerd sinds de Westerse sancties tegen het land.