Industriële grootverbruikers trekken aan de alarmbel over de hoge energiekost in België

Ons land prijst zich uit de markt met z’n tarieven voor elektriciteit en gas. Grootverbruikers uit de industrie investeren liever in de buurlanden, waar energie een pak goedkoper is. Zo is de totale elektriciteitsprijs in Frankrijk gemiddeld vier keer lager dan in ons land. Omdat stroom er goedkoper is, maar ook omdat Frankrijk net als Duitsland en Nederland korting geeft op belastingen en nettarieven. Dat kost ons land economische groei en jobs.