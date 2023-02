Fortnite spelen als teambuilding: gamen op het werk loont

Videogames kunnen op de werkvloer ingezet worden om mensen te trainen in softskills en sollicitaties, zegt David Verbruggen, de CEO van de koepelorganisatie Belgian Games, in Trends Talk.

“Veel mensen beseffen het niet maar videogames als Fortnite of Call Of Duty zijn veel meer dan een shooting game.” Je moet in zo’n videospel met collega’s samenwerken, teamwork organiseren, leiderschapskwaliteiten inzetten en strategieën uitdenken. Eerder bleek uit een studie van Randstad al de link tussen gamen en de verwerving van vaardigheden die ook nuttig zijn in de werkcontext.

