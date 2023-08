Dit weekend is Peter Tom Jones te gast in Trends Talk. Hij legt uit hoe en vooral hoe snel Europa zich moet voorbereiden om zelf kritieke metalen zoals kobalt, nikkel en lithium te ontginnen. Metalen die onmisbaar zijn om de energietransitie te laten slagen. Nu zijn we te afhankelijk van grootmachten als China en Rusland. En zelf metalen ontginnen, kàn, zegt Peter Tom Jones. Want Europa blijkt een rijkere bodem te hebben dan gedacht.