BEKIJK – Z-Nieuws: Handelaars pleiten voor een totaalaanpak om de kosten van elektronisch betalen te verminderen

PS-minister van economie Dermagne wil de kosten verlagen die de banken aan handelaars aanrekenen voor elektronische betalingen. Een stap in de goede richting, vinden de handelaars. Tegelijk pleiten ze voor een ruimere aanpak van het probleem. Wat die inhoudt, legt Unizo-topman Danny Van Assche uit in de studio. De Italiaanse oud-premier en zakentycoon Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. Het aandeel van zijn mediaholding MediaForEurope schiet omhoog op de beurs van Milaan. Ilse De Witte van Trends legt uit hoe dat komt. Het Brusselse fietsmerk Ahooga lanceert Max, zijn eerste vouwbare elektrische fiets. Autoconcern Volkswagen plant zijn grootste reorganisatie in tientallen jaren, weten Duitse media. En we blikken vooruit naar de rentebesluiten van de Amerikaanse en Europese centrale banken. In Z-Beurs staan we ook stil bij de Zwitserse farmaceut Novartis. Die koopt het Amerikaanse Chinook Therapeutics en is bereid daarvoor tot 3,5 miljard dollar neer te tellen.