De afkoeling op de vastgoedmarkt in Vlaanderen heeft zich in het voorbije kwartaal doorgezet. Dat blijkt uit de Notarisbarometer die zich baseert op de verkoopovereenkomsten. Maar hoewel het aantal transacties blijft dalen, stijgt de prijs nog. Voor appartementen vrij stevig. Voor huizen al veel minder. In het derde kwartaal stabiliseert de gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen. En in de provincie Antwerpen daalt hij zelfs al een heel klein beetje.