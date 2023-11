De Vlaamse foodtechstart-up Paleo opent zijn eerste buitenlandse kantoor in Singapore. Het bedrijf van voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum ontwikkelt dierlijke eiwitten met behulp van gisten. Die kunnen vlees- en visvervangers meer naar vlees of vis doen smaken. Dat Paleo eerst naar Azië trekt om zijn eiwitten te commercialiseren, is geen toeval, zo blijkt.