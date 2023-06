Bijna twee jaar zijn we na de rampzalige overstromingen in Wallonië. Nog altijd is de wet niet aangepast die bepaalt tot welk bedrag de verzekeringsmaatschappijen moeten tussenkomen. Na de ramp bleek dat plafond veel te laag. De overheid en de verzekeraars moesten halsoverkop een tijdelijke regeling uitwerken om de schade te vergoeden. Nu is er dringend nood aan sluitende afspraken, vóór er zich een nieuwe ramp voordoet en verzekeraars zelf hun risico’s niet meer afgedekt krijgen.