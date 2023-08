De Russische munt is gedaald naar 100 roebel voor één dollar. Dat is het laagste punt sinds maart vorig jaar, net na de inval in Oekraine. Vorig jaar in juli voerde Rusland nog voor bijna 17 miljard dollar aan olie en gas uit. Dit jaar is de uitvoer meer dan gehalveerd tot 7 miljard. Nochtans heeft Rusland deze harde valuta broodnodig om zijn oorlog in Oekraine te bekostigen. De dure dollar dreigt Rusland in een economische malaise te storten.