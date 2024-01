De economische groeivertraging en geopolitieke spanningen wegen op de goederenoverslag in Port of Antwerp Bruges. Die ging vorig jaar vijf-en-een-half procent lager. Alle segmenten gingen erop achteruit. En dit jaar wordt geen ‘back to normal’-jaar, verwacht de CEO. Intussen komt de fusiehaven met een ongezien investeringsprogramma: de komende tien jaar gaat ze bijna drie miljard investeren, waarvan ruim de helft in de nieuwe zeesluis voor Zeebrugge en het nieuwe containerdok voor Antwerpen.