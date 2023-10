BEKIJK – Jonathan Holslag over Zijderoute: ‘Schuldpolitiek die China meer invloed geeft’

Het zijn diplomatieke hoogdagen in Beijing. China houdt er momenteel zijn derde Belt and Road Forum. Precies tien jaar nadat president Xi het Belt and Road Initiative in het leven riep of de Nieuwe Zijderoute zoals wij het kennen. Massale investeringen in infrastructuurprojecten die China behalve meer export en toegang tot cruciale grondstoffen ook invloed opleverden. Eregast op de top is de Russische president Vladimir Poetin.