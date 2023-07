Is de afkoeling van de vastgoedmarkt over haar hoogtepunt heen? De forse daling van het aantal transacties aan het begin van het jaar is stilaan afgenomen. In juni steeg het aantal transacties zelfs weer vergeleken met vorig jaar. Dat blijkt uit de notarisbarometer, die de verkoopovereenkomsten – beter bekend als compromissen – in kaart brengt. Tegelijk is de gemiddelde huizenprijs in ons land in de eerste jaarhelft gedaald. En dat is lang geleden.