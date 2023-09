BEKIJK – FIT reikt de eerste Flanders International Business Awards uit

In Zaventem zijn vanavond in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon de eerste Flanders International Business Awards uitgereikt, een initiatief van Flanders Investment & Trade. De award voor “Exporter of the Year”, de vroegere Leeuw van de Export, is voor het Limburgse Globachem. Het familiebedrijf uit Sint-Truiden ontwikkelt, registreert en vermarkt producten die land- en tuinbouwgewassen beschermen tegen ondermeer insecten, ziektes en vorstschade. In een markt gedomineerd door reuzen wist het familiebedrijf zijn plek te veroveren, inmiddels al in meer dan vijftig landen.